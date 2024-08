Grosseto, prima edizione per la ciclostorica ‘La Batignanese’

Getting your Trinity Audio player ready...

GROSSETO – Nasce la prima edizione della ciclostorica La Batignanese: un raduno d’epoca per appassionati di biciclette storiche. Dopo il successo della prova generale dello scorso 26 ottobre, Fiab Grosseto e Ciclostorici Maremmani, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizzano il primo cicloraduno d’epoca per bici da corsa e rampichini, in programma domenica 13 ottobre.

L’evento, di tiratura nazionale ed aperto a tutti gli appassionati, prevede la partecipazione di biciclette da corsa su strada, mezza-corsa o ciclocross costruite prima del 1987 oltre a mountain bike costruite prima del 1996.

Il raduno è fissato per le 8 del mattino agli impianti sportivi di Batignano. Da lì, i ciclostorici partiranno per due percorsi: uno lungo di 60 chilometri che raggiungerà il suggestivo borgo di Montepescali, e uno corto di 40 chilometri. Al termine della corsa i partecipanti saranno accolti con un pranzo caldo, curato dalla Polisportiva Batignano.

“L’evento non solo celebra la passione per il ciclismo d’epoca, ma si inserisce perfettamente nella nostra visione di promuovere il turismo sostenibile e di qualità – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – La Maremma, con i suoi panorami mozzafiato, le sue strade immerse nella natura e i suoi borghi storici, rappresenta una cornice perfetta per una manifestazione di questo genere. Ci auguriamo che La Batignanese possa diventare un appuntamento fisso, capace di attirare ciclisti e turisti da tutta Italia, contribuendo così alla destagionalizzazione turistica del nostro territorio”.

Viva soddisfazione anche da parte del presidente di Fiab Grosseto Ciclabile e responsabile dell’area cicloturismo di Fiab Italia Angelo Fedi che dichiara: “Siamo entusiasti di vedere finalmente realizzata la prima edizione della Batignanese, un momento di condivisione e convivialità tra amici e appassionati, immersi nella bellezza e nella storia della Maremma. Un ringraziamento all’amministrazione comunale e ai numerosi volontari che, con impegno e dedizione, hanno reso possibile organizzare questa manifestazione”.

Per iscrizioni e maggiori informazioni è possibile consultare il sito.