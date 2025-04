Agguato a colpi di spari e pugni ai danni di due 24enni a Firenze: indaga la polizia

FIRENZE – Un agguato in piena regola, i cui motivi sono al momento ignoti.

Nella notte appena trascorsa, intorno all’1,30 nelle vicinanze di piazza dell’Isolotto a Firenze due cittadini italiani del 2001 di origine maghrebina sono stati aggrediti da un gruppo di persone. Uno dei ragazzi è stato colpito da alcuni colpi d’arma da fuoco e l’altro è stato colpito con un pugno.

Il ferito colpito dagli spari non risulta in pericolo di vita ed è stato trasportato all’ospedale fiorentino di Careggi, mentre l’altro soggetto, colpito con un pugno, è stato trasportato all’ospedale Torregalli.

Sono in corso serrate indagini dirette dalla Procura di Firenze per individuare i responsabili.