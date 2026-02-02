7.7 C
All’esame per la patente di guida con sofisticati kit per comunicare a distanza: scoperti dalla Polstrada

Gli agenti si sono mescolati fra i candidati nelle aule d'esame per smascherare la truffa: denunciati in tre

Cronaca
REDAZIONE
REDAZIONE
Microcamere e auricolari per passare l'esame di guida
Microcamere e auricolari per passare l'esame di guida (foto di archivio Polizia)
1 ' di lettura

FIRENZE – Prosegue l’attività di monitoraggio e contrasto della polizia contro il fenomeno dell’ottenimento illecito delle patenti di guida. Nell’ambito di un servizio specifico predisposto presso gli uffici della motorizzazione civile, gli investigatori della squadra di polizia giudiziaria della polizia stradale di Firenze hanno intercettato e denunciato tre persone intente a sostenere l’esame teorico con modalità fraudolente.

Gli agenti, operando in abiti civili e mescolandosi tra i candidati nelle aule d’esame, hanno individuato tre cittadini stranieri che mostravano atteggiamenti sospetti. Il controllo immediato ha confermato l’ipotesi investigativa: i soggetti, aventi evidenti difficoltà nella comprensione della lingua italiana, erano stati equipaggiati con sofisticati kit per la comunicazione a distanza. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare telefoni cellulari, cavi bluetooth occultati sotto gli indumenti e micro-auricolari color carne con antenna incorporata, strumenti utilizzati per ricevere le risposte corrette da complici all’esterno.

I tre candidati sono stati denunciato per i reati connessi alla truffa ai danni dello Stato e falsità ideologica. Il materiale elettronico è stato posto sotto sequestro per le successive analisi tecniche, volte a risalire alla regia”organizzativa che gestisce questo traffico illecito.

Il bilancio dell’attività investigativa condotta dalla Stradale di Firenze negli ultimi mesi si fa consistente: con l’operazione odierna salgono a 14 le persone denunciate nel capoluogo toscano, con il sequestro di strumentazione tecnologica per un valore di migliaia di euro. L’obiettivo primario resta la sicurezza stradale: impedire che ottengano il titolo di guida persone prive delle cognizioni teoriche basilari per circolare in sicurezza sulle nostre strade.

 

© Riproduzione riservata

