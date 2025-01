Fermato per un controllo aggredisce i carabinieri. Dovrà rispondere di tentato omicidio

Durante la concitata fase dell’arresto, uno dei carabinieri è rimasto leggermente ferito a una spalla e a un ginocchio. Nonostante le ferite, il carabiniere ha continuato a svolgere il proprio dovere, contribuendo all’arresto dell’aggressore e dimostrando un encomiabile spirito di servizio.

A seguito della perquisizione veicolare e domiciliare, i carabinieri hanno rinvenuto 4 smartphone, il manico del coltello, il nastro adesivo e una modica quantità di cocaina e hashish, il tutto posto sotto sequestro.

Le modalità dell’intervento, con l’uomo travisato e armato in piena notte, fanno presumere che l’arrestato fosse intenzionato a compiere furti in abitazione. Gli inquirenti stanno ora indagando per accertare eventuali collegamenti con recenti episodi di furto registrati nella zona di Porta a Mare e nelle aree limitrofe.

L’arresto del presunto topo d’appartamento rappresenta un importante segnale di presenza e di efficienza da parte delle forze dell’ordine.

L’uomo è stato quindi arrestato e su disposizione del sostituto procuratore di Pisa di turno che coordina le indagini, è stato portato presso al carcere di Pisa.