Operatrice socio sanitaria fa da autista ai pusher: scatta l’obbligo di dimora

PISA – Gli agenti della Questura di Pisa, negli scorsi giorni, hanno eseguito la misura cautelare dell’obbligo di dimora con conseguente divieto di allontanarsi dal domicilio in determinate fasce orarie, disposta dal Gip su richiesta della procura di Pisa nei confronti di una donna, quarantaduenne, accusata dei reati di truffa aggravata e spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini in parola sono scaturite nell’aprile dello scorso anno, allorquando la Squadra antinarcotici della Squadra Mobile ha constatato che un soggetto noto alle forze dell’ordine, di origini straniere, è stato spesso trasportato in auto dalla donna. I successivi accertamenti hanno acclarato che la donna svolgeva la professione di operatrice sociosanitaria all’interno di una struttura pubblica pisana e che spesso si trovava in auto, in compagnia di pregiudicati noti per la loro vicinanza allo spaccio di stupefacenti, durante l’orario di servizio. In particolare, dopo lunghi e complessi servizi di appostamento, si è appruato che la donna era un vero e proprio “passeur” dedito ad accompagnare gli spacciatori nelle zone boschive di Avane e Filettole, ai confini con la provincia di Lucca, zone nota per essere abituale ritrovo di spacciatori e clienti. Si è appurato inoltre che la donna ritornava a sera a riprendere i soggetti al fine di riportarli a Pisa, al termine della giornata di lavoro.

Da quel momento, guidati dalla procura, gli investigatori della Polizia di Stato hanno condotto una lunga ed articolata indagine che ha portato, nel corso dei mesi, ad operare tre arresti in flagranza ed a sequestrare complessivamente 427 grammi di eroina. Sono stati inoltre denunciate sette altre persone per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

La scorsa settimana, all’esito delle indagini, la donna, che nel frattempo era stata licenziata dalla struttura sanitaria pubblica dove lavorava, è stata raggiunta nella propria abitazione dagli operatori della Squadra Mobile che hanno eseguito la misura cautelare dell’obbligo di dimora con divieto di allontanarsi dal domicilio in determinate fasce orarie. Inoltre, nel corso della perquisizione eseguita, sono stati acquisiti numerosi elementi utili al proseguo delle indagini ed a riscontrare le accuse già avanzate.