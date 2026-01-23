Livorno, muore schiacciato dalla gru mentre lavora

LIVORNO – Dramma a Livorno, nel quartiere Shangai per un incidente sul lavoro che ha provocato una vittima, un 50enne operaio di Ponsacco..

Quando ancora le informazioni sono parziali la ricostruzione parla di un lavoratore schiacciato da una gru mentre stava lavorando nello scaricare del materiale, intorno alle 9 del mattino in via Piombanti.

Sembra si tratti di una ditta privata. Sul posto ambulanze della Svs di via San Giovanni, auto medica, tecnici della prevenzione, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e la polizia per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.

“Ho appreso con profondo dolore la notizia della tragica morte di un lavoratore avvenuta questa mattina a Livorno – dice il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi – mentre stava svolgendo la propria attività lavorativa. Desidero esprimere, a nome mio personale e di tutta la Prefettura, la più sentita e sincera vicinanza ai familiari della vittima, ai colleghi e a quanti gli erano vicini. Perdere la vita sul luogo di lavoro, mentre si compie con impegno e fatica il proprio dovere, mentre si lavora per garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia, è una tragedia che colpisce nel profondo l’intera comunità“.

“In questo momento non può che esserci spazio per il raccoglimento e per il rispetto del dolore di chi è stato colpito da una perdita così improvvisa e drammatica – prosegue il prefetto – Le autorità competenti stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto e per chiarire eventuali responsabilità. La prefettura seguirà con la massima attenzione gli sviluppi delle indagini, nel pieno rispetto del lavoro degli inquirenti. La sicurezza nei luoghi di lavoro resta una priorità assoluta e un dovere collettivo che chiama in causa istituzioni, imprese e società tutta. Ogni vita spezzata sul lavoro rappresenta una ferita profonda che impone riflessione, responsabilità e impegno concreto“.