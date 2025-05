L’alimentazione gioca un ruolo centrale nello sviluppo puberale e nella prevenzione di malattie croniche. L’inizio precoce delle mestruazioni può rappresentare un segnale di allarme per la salute riproduttiva e metabolica delle bambine, aumentando i rischi di infertilità e altre patologie in età adulta. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Human Reproduction ha evidenziato come la—Fertilità