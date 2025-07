Una decisione senza precedenti quella presa dal sindaco di Praia a Mare, Antonino De Lorenzo, che ha imposto il coprifuoco per gli under 14: dal 25 luglio, non possono più circolare da soli tra le 00:30 e le 7:00 del mattino. Il provvedimento nasce da una spirale di episodi che hanno rovinato le notti estive—Giovani