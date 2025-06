In arrivo multe salate per chi guarda film su piattaforme streaming illegali, i cosiddetti siti “pirata.” Non saranno più sanzionati solo i gestori delle piattaforme illegali, ma anche i singoli utenti che guardano contenuti protetti da copyright. Una svolta che riguarda milioni di italiani, tra chi utilizza il “pezzotto” per lo sport e chi si—Giovani