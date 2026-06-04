Bollette, il sì dell’Ue è una trappola verde: flessibilità solo se l’Italia cambia energia

La Commissione europea ha dato il suo assenso alla possibilità di usare una quota della clausola di salvaguardia nazionale, pensata inizialmente per la difesa, anche per investimenti legati alla sicurezza energetica. Per il governo italiano è un risultato politico: l’energia entra ufficialmente nel perimetro della sicurezza europea, accanto al riarmo, alla resilienza industriale e alla riduzione delle dipendenze strategiche. Ma il via libera non coincide con una licenza di spesa per abbassare le bollette nell’immediato. Anzi, il messaggio di Bruxelles è quasi opposto: niente sussidi generalizzati, niente misure permanenti per calmierare gas, benzina o consumi fossili. La flessibilità può essere usata solo se serve a cambiare il sistema, non a tamponarne i costi.

Roma chiedeva margini per affrontare il caro energia, uno dei dossier più sensibili per famiglie e imprese, soprattutto in un Paese che continua a pagare il peso del gas nel mix elettrico e la lentezza degli investimenti nelle reti. Bruxelles accetta il principio, ma ne corregge l’applicazione: l’energia è sicurezza, certo, ma la risposta deve essere strutturale. Dunque, rinnovabili, accumuli, reti, efficienza, elettrificazione, tecnologie pulite. Non bonus a pioggia, non interventi che rinviano il problema alla prossima crisi dei prezzi.

Sì politico, no al bonus bollette

Il punto centrale è tutto nella differenza tra “spazio di bilancio” e “soldi europei”. La clausola non porta nuove risorse da Bruxelles, non è un fondo aggiuntivo e non equivale a un trasferimento. È piuttosto un margine di deficit autorizzabile, entro limiti definiti, che gli Stati possono usare senza incorrere immediatamente nelle maglie più rigide della nuova governance economica. In altre parole: l’Italia può spendere di più, ma quei soldi restano debito nazionale. Proprio per questo la Commissione vuole vincolarli a investimenti capaci di produrre effetti duraturi.

Il discrimine, quindi, non sarà soltanto contabile ma industriale. Una spesa per abbassare temporaneamente il prezzo dell’energia non cambia la dipendenza del Paese dai combustibili importati; una spesa per rafforzare reti, accumuli, rinnovabili ed efficienza può invece ridurla alla radice. È la linea che Bruxelles prova a tracciare: la flessibilità è ammessa se rende il sistema meno esposto agli shock esterni, non se serve solo a sterilizzarne gli effetti.

La scelta riflette la lezione della crisi energetica seguita all’invasione russa dell’Ucraina. Dipendere troppo da fornitori esterni, combustibili fossili e infrastrutture insufficienti significa esporsi a volatilità, ricatti e perdita di competitività. Per questo la Commissione lega l’eccezione di bilancio a investimenti che incidano sulle cause della vulnerabilità, non sulle sue conseguenze immediate.

La vittoria a metà del governo italiano

Per l’esecutivo italiano, il risultato è comunque spendibile. Il governo può rivendicare di aver ottenuto il riconoscimento di una tesi sostenuta da tempo: il caro energia non è solo una questione sociale o industriale, ma anche un tema di sicurezza economica. In un Paese manifatturiero come l’Italia, dove il costo dell’elettricità pesa sulla competitività delle imprese e sul potere d’acquisto delle famiglie, il dossier energetico è inevitabilmente politico.

Ma è una vittoria a metà, perché Bruxelles non ha aperto una clausola autonoma e illimitata. La flessibilità resta agganciata a paletti precisi e a una logica coerente con il Green Deal: si può spendere di più se la spesa accelera la transizione, non se prolunga la dipendenza dai fossili. È un compromesso che consente alla Commissione di non smentire la disciplina di bilancio appena riformata e, allo stesso tempo, di riconoscere che alcune spese strategiche meritano un trattamento diverso.

Per l’Italia, il vero banco di prova ora non è più negoziale ma amministrativo. Ottenere margini è una cosa; trasformarli in cantieri, impianti, reti e tecnologie è un’altra. Il Paese ha bisogno di progetti rapidamente attivabili, autorizzazioni più veloci, capacità di spesa e coordinamento tra governo, Regioni, imprese e regolatori. Senza questa catena, la clausola rischia di restare un titolo politico più che una leva industriale.

Reti, accumuli, rinnovabili: dove può andare la flessibilità

La partita concreta si giocherà sulla qualità degli investimenti. Nel perimetro indicato da Bruxelles possono entrare interventi sulle reti elettriche, indispensabili per assorbire nuova capacità rinnovabile e ridurre le congestioni; sistemi di accumulo, dalle batterie agli impianti di stoccaggio; misure di efficienza energetica per imprese, edifici e processi produttivi; elettrificazione dei consumi finali, dalle pompe di calore alla mobilità; nuovi impianti da fonti rinnovabili e tecnologie in grado di tagliare il fabbisogno di gas.

È una lista che dice molto anche sui ritardi italiani. Il problema non è solo installare più pannelli o più pale, ma costruire intorno alle rinnovabili un sistema capace di reggerle: connessioni più rapide, iter autorizzativi meno lenti, reti adeguate, accumuli sufficienti, domanda industriale in grado di usare energia pulita a costi competitivi. Senza questi passaggi, anche la nuova flessibilità rischia di incagliarsi nella stessa strozzatura che da anni frena la transizione italiana: molti obiettivi, molti progetti, tempi troppo lunghi.

Il sì della Commissione, quindi, apre un margine ma alza anche l’asticella. Non basterà classificare una spesa come “verde” per renderla utile. Serviranno progetti selettivi, misurabili, capaci di incidere davvero sulla dipendenza energetica del Paese.

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