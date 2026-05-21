Ucraina nell’Ue, la proposta di Merz: membro associato prima dell’adesione piena

L’Ucraina dentro l’Unione europea, ma non ancora come Stato membro a pieno titolo. È la via intermedia proposta dal cancelliere tedesco Friedrich Merz in una lettera inviata ai leader dell’Ue e anticipata dall’Afp. Berlino suggerisce di concedere a Kiev lo status di “membro associato”, una formula nuova pensata per accompagnare il Paese verso l’adesione, senza però promettere un ingresso rapido che, allo stato attuale, resta complicato sul piano politico, giuridico e istituzionale.

La proposta nasce da una constatazione di fondo: il processo di adesione dell’Ucraina richiederà tempo. Kiev ha ottenuto lo status di Paese candidato nel 2022 e i negoziati di adesione sono stati formalmente aperti nel giugno 2024, ma l’ingresso nell’Unione comporta riforme profonde, l’allineamento all’acquis comunitario, l’unanimità degli Stati membri e le ratifiche nazionali. Un percorso complesso in condizioni ordinarie, ancora più difficile per un Paese in guerra.

“È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli e le complessità politiche delle procedure di ratifica”, scrive Merz nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, definito dal cancelliere tedesco un “passo decisivo” prima dell’adesione a pieno titolo.

Nella lettera inviata, fra gli altri, al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e alla presidente della Commissione Ursula von der Leyen, Merz chiarisce che non si tratterebbe in alcun modo di una “adesione leggera”, al ribasso. L’obiettivo non sarebbe congelare l’Ucraina in una posizione intermedia, ma darle un livello di integrazione politica più avanzato rispetto a quello di un normale Paese candidato. Secondo la proposta, il nuovo status consentirebbe a Kiev di partecipare ad alcune riunioni del Consiglio europeo, di disporre di un commissario “associato” e di deputati europei “associati”. Resterebbe però escluso l’elemento decisivo della piena appartenenza: il diritto di voto nelle istituzioni dell’Ue.

Un posto al tavolo europeo, ma senza diritto di voto

La proposta tedesca prova a rispondere a un paradosso che accompagna il dossier ucraino dall’invasione russa del 2022. L’Ucraina è ormai parte integrante della sicurezza europea, riceve sostegno finanziario e militare dai Ventisette, è vincolata a un percorso di riforme concordato con Bruxelles e considera l’ingresso nell’Ue una scelta strategica irreversibile. Eppure, dal punto di vista istituzionale, resta fuori dai processi decisionali dell’Unione.

Lo status di membro associato servirebbe a colmare questo spazio. Kiev avrebbe accesso ad alcuni luoghi politici dell’Ue, senza diventare subito uno Stato membro. Il valore sarebbe soprattutto politico e simbolico, ma non solo: partecipare ad alcune riunioni europee significherebbe essere coinvolta più direttamente nelle discussioni che riguardano il futuro del continente, la sicurezza, la ricostruzione e l’allargamento.

La novità, però, è delicata. L’Unione europea conosce Stati membri, Paesi candidati, potenziali candidati, partner associati e Paesi legati al mercato unico attraverso accordi specifici. Non conosce, almeno nella forma evocata da Berlino, una categoria di “membro associato” dotata di una presenza istituzionale così visibile. Per questo la proposta richiederebbe un lavoro giuridico e politico: bisognerebbe stabilire a quali riunioni l’Ucraina potrebbe partecipare, con quali prerogative, con quali limiti, con quale rapporto con Parlamento, Commissione e Consiglio.

Merz propone anche la creazione di una task force dedicata per definire i dettagli. Il punto centrale sarebbe trasformare un’indicazione politica in una formula praticabile: abbastanza forte da rappresentare un avanzamento reale per Kiev, ma compatibile con i trattati e con il funzionamento delle istituzioni europee.

La clausola di ritorno

Tra gli elementi indicati dal cancelliere tedesco c’è anche la possibilità di introdurre un meccanismo di “snap-back” o una clausola di scadenza. Il termine, usato spesso nel linguaggio diplomatico e sanzionatorio, indica un meccanismo di ritorno automatico alla situazione precedente se vengono meno determinate condizioni.

Applicato al caso ucraino, significherebbe che i benefici dello status di membro associato potrebbero essere sospesi o ridimensionati nel caso in cui Kiev facesse passi indietro sugli standard richiesti dall’Ue. Il riferimento riguarda soprattutto Stato di diritto, indipendenza della magistratura, lotta alla corruzione, tutela delle minoranze e rispetto del percorso di riforme previsto dal negoziato di adesione.

In altri termini, lo status associato non sarebbe un assegno in bianco. L’Ucraina otterrebbe una forma di integrazione politica più avanzata, ma resterebbe vincolata a condizioni precise. Se il processo di riforma si fermasse o arretrasse, scatterebbe la possibilità di tornare indietro. La clausola avrebbe quindi una doppia funzione: rassicurare gli Stati membri più prudenti e mantenere pressione su Kiev perché continui ad allinearsi agli standard europei.

Il rischio è una sala d’attesa europea?

Per l’Ucraina la proposta è politicamente sensibile. Il presidente Volodymyr Zelensky ha sempre insistito sulla piena adesione all’Unione europea e ha chiesto tempi rapidi, preferibilmente entro il 2027. Dal punto di vista di Kiev, l’ingresso nell’Ue non è solo una questione economica o amministrativa. È una garanzia strategica, il segno definitivo dell’uscita dall’orbita russa e dell’appartenenza al campo europeo.

Per questo qualsiasi formula intermedia può essere letta in due modi. Da un lato, come un passo avanti: più presenza nelle istituzioni, più integrazione politica, più garanzie e un messaggio chiaro a Mosca. Dall’altro, come il rischio di un rinvio mascherato, una forma di appartenenza incompleta che potrebbe rallentare la pressione sull’adesione piena.

La lettera di Merz cerca di evitare questa ambiguità. Il cancelliere tedesco presenta lo status associato come una tappa verso l’ingresso nell’Ue, non come un sostituto dell’adesione; Berlino vuole distinguere la sua proposta da altre formule percepite da Kiev come soluzioni al ribasso o come parcheggi politici.

Resta però il fatto che l’Ucraina potrebbe accettare una soluzione simile solo se accompagnata da un impegno credibile sul proseguimento del negoziato. Senza una prospettiva chiara, lo status associato rischierebbe di essere visto come una sala d’attesa. Con un percorso ben definito, invece, potrebbe diventare uno strumento per avvicinare progressivamente Kiev alle istituzioni europee.

Il precedente che guarda ai Balcani

La proposta Merz arriva mentre l’allargamento torna al centro della strategia europea. L’Ucraina non è l’unico Paese candidato, ma è il caso più urgente e più politicamente carico. La sua adesione avrebbe conseguenze rilevanti sugli equilibri dell’Unione: bilancio, fondi di coesione, politica agricola comune, rappresentanza istituzionale, mercato interno.

Anche senza ostacoli politici immediati, l’ingresso di Kiev richiederebbe un adattamento profondo dell’Ue. L’Ucraina è un grande Paese agricolo, con un’economia segnata dalla guerra e un’enorme necessità di ricostruzione. La sua piena adesione imporrebbe di ripensare la distribuzione delle risorse europee e il funzionamento di alcune politiche comuni.

Negli ultimi anni il dossier è stato frenato anche dal veto dell’Ungheria di Viktor Orbán. Il cambio politico a Budapest, con la vittoria di Péter Magyar alle elezioni del 12 aprile, può modificare il quadro e rendere meno rigido il blocco sul percorso ucraino. Ma la rimozione di un veto non elimina la complessità dell’adesione. È in questo spazio che si inserisce la proposta tedesca. L’Ue non vuole lasciare Kiev ferma nell’anticamera dell’allargamento, ma non è pronta ad accoglierla subito come nuovo Stato membro. Lo status di membro associato sarebbe quindi un ponte politico: abbastanza avanzato da dare all’Ucraina un segnale concreto, ma non equivalente alla piena adesione.

Merz sostiene che la formula non avrebbe effetti sugli altri Paesi candidati e rifletterebbe la situazione particolare dell’Ucraina, un Paese in guerra. Tuttavia, la questione è destinata ad aprire un dibattito più ampio. Se l’Unione creasse una categoria intermedia per Kiev, altri candidati potrebbero chiedere strumenti analoghi. Moldova, Balcani occidentali e Georgia guarderebbero con attenzione a un eventuale precedente.

Per ora, il valore della proposta è soprattutto politico. Berlino prova a tenere insieme tre esigenze: riconoscere che l’Ucraina appartiene al futuro europeo, evitare una promessa irrealistica di adesione rapida e mantenere la condizionalità sulle riforme. La partita ora passa agli altri leader Ue. Saranno loro a decidere se trasformare l’idea di Merz in una nuova architettura dell’allargamento o lasciarla sul tavolo come una proposta di compromesso.

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