Aptos lancia il suo nuovo wallet cripto

(Adnkronos) – Il riscatto del settore fintech non può non passare per un potenziamento delle sue infrastrutture. È sulla strada di una maggiore efficienza che si incammina Aptos, che ha recentemente annunciato il lancio del suo nuovo wallet cripto. Aptos Connect è un servizio moderno che si distingue per il carattere innovativo del suo sistema di sicurezza. Per accedere al wallet, infatti, agli utenti sarà sufficiente un account Google. L’addio ai moduli di sicurezza hardware potrebbe segnare un punto di non ritorno per la comunità degli investitori. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)