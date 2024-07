Crypto.com, arriva l’Airdrop Arena

(Adnkronos) – Il futuro del settore fintech si gioca soprattutto sul terreno dei rapporti con gli utenti. In questo senso, oltre alla messa in sicurezza del bacino di riferimento, diventa indispensabile intercettare nuove forze disposte a scommettere sul progetto DeFi. È solo alla luce di queste premesse che l’ultima iniziativa di Crypto.com acquisisce un significato ben determinato. L’exchange, leader globale del settore, ha infatti recentemente annunciato il lancio della Airdrop Arena. In questo spazio virtuale, gli investitori si contenderanno una serie di appetitosi premi in valuta digitale. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)