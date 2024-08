Il nuovo Telegram Browser accoglie i siti web decentralizzati

(Adnkronos) – Per il settore fintech, quello dei social network è un importante canale per mantenere a approfondire i rapporti con utenti e investitori. Consapevole dei benefici che può trarre da un’espansione di queste attività, Telegram sembra recepire le istanze di rinnovamento provenienti dalla finanza decentralizzata. Lo fa con il nuovo Telegram Browser, che ha da poco aperto ai siti web blockchain. Si tratta di una grande occasione per le piattaforme, che con i loro servizi possono ora raggiungere gli oltre 950 milioni di utenti iscritti a Telegram. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)