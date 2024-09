In arrivo Leios, l’ultimo aggiornamento di Cardano

(Adnkronos) – Con il nuovo aggiornamento, Cardano punta a sconfiggere la concorrenza di Solana, che negli ultimi mesi ha scalato le gerarchie del settore fintech. Con Leios, questo il nome dell’ultima versione del software, la piattaforma potrà guadagnare una maggiore efficienza e ridurre i tempi di attesa. Gli utenti avranno così a disposizione uno strumento moderno per investire in borsa in modo sicuro. Le migliorie promesse dovrebbero avvicinare Cardano agli standard di Solana, determinando una aumento di valore del suo token, che potrebbe raggiungere la soglia dei 15 dollari. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)