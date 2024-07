Stripe, via libera all’acquisto di Bitcoin con carte di credito

(Adnkronos) – Una più stretta integrazione tra economia tradizionale e finanza decentralizzata è decisiva per il successo dell’impresa fintech. Lo ha capito Stripe, che ha recentemente annunciato il lancio di un servizio che consentirà agli utenti di acquistare Bitcoin con carte di credito e debito. Si tratta di una vera e propria svolta per i mercati europei, che da tempo attendevano un’iniziativa di questo tipo. La piattaforma non ha intenzione di fermarsi qui e si prepara ad accogliere altre valute digitali, come Ethereum e Solana. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)