Tixbase e Passo insieme per il ticketing Web3

(Adnkronos) – Un’integrazione sempre più stretta tra economia reale e finanza decentralizzata può restituire al settore fintech la credibilità che ha perso negli ultimi mesi. È su questa strada che si incammina Tixbase, che ha recentemente annunciato di aver siglato un accordo con Passo per la distribuzione di biglietti per eventi sportivi e concerti in Turchia. La piattaforma, che sfrutta la tecnologia di Avalanche, fornirà strutture e competenze per la digitalizzazione del comparto, imprimendo una svolta decisiva alla lotta contro il bagarinaggio. —economia/fintechwebinfo@adnkronos.com (Web Info)