AFX lancia il programma Mainnet Points per premiare trader reali, fornitori di liquidità e community

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

ROAD TOWN, Isole Vergini Britanniche, 26 maggio 2026 /PRNewswire/ — AFX, una sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per i derivati decentralizzati, ha lanciato ufficialmente il suo Programma Points, introducendo un sistema di incentivi multistagionale progettato per premiare la partecipazione autentica all’ecosistema in vista del futuro lancio del token del protocollo.

A differenza dei tradizionali modelli di farming DeFi, che premiano principalmente il volume di trading lordo, il sistema a punti di AFX si basa su un principio diverso: premiare il contributo effettivo. Trader attivi, fornitori di liquidità e membri della community possono ora guadagnare punti attraverso una partecipazione significativa al protocollo; tutti i punti accumulati potranno essere convertiti in token al momento del TGE.

Il programma si svolgerà nell’arco di tre stagioni consecutive, ciascuna delle quali avrà un proprio monte punti dedicato. È importante sottolineare che i punti non vengono azzerati né scadono tra una stagione e l’altra. Tutti i punti accumulati saranno raggruppati e riscattati insieme a un tasso unitario durante il TGE, al fine di promuovere una partecipazione a lungo termine all’ecosistema piuttosto che comportamenti di farming a breve termine.

Un sistema di incentivi a più livelli pensato per una partecipazione reale

Gli utenti di AFX possono guadagnare punti attraverso tre modalità di partecipazione indipendenti e simultanee:

Il protocollo valuta il contributo alle attività di trading in base a diversi parametri, tra cui l’esecuzione delle operazioni, la detenzione di posizioni e la diversificazione del mercato, anziché basarsi esclusivamente sul volume degli scambi. Anche i fornitori di liquidità che apportano capitale all’AFX LP Vault vengono ricompensati in base al loro contributo effettivo alla profondità di liquidità del protocollo, favorendo così condizioni di mercato più sane ed efficienti per tutti i partecipanti.

La prima stagione è ora disponibile

La prima stagione inizia ufficialmente il 25 maggio 2026 e proseguirà per otto settimane, fino al 20 luglio 2026. Durante questa fase, AFX distribuirà i punti tra due pool indipendenti:

I punti verranno assegnati settimanalmente e distribuiti ogni lunedì alle 00:00 UTC.

Mentre il protocollo prosegue il proprio percorso verso il lancio del token di governance e la titolarità a lungo termine da parte della community, il lancio del programma Mainnet Points segna un passaggio fondamentale nell’espansione dell’ecosistema di AFX.

Informazioni su AFX

AFX è una sovrana L1 ad alte prestazioni, progettata appositamente per i derivati decentralizzati. Unendo la rapidità di esecuzione di un exchange centralizzato con la sovranità immutabile della blockchain, AFX offre un ambiente Perp DEX di livello professionale, caratterizzato da finalità inferiore a 100 ms, liquidità istituzionale e un’efficienza del capitale senza confronti.

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