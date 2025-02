AI e big data: le nuove leve della crescita aziendale

(Adnkronos) – Le HR si evolvono in un driver strategico grazie all’uso innovativo della tecnologia Milano, 5 Febbraio 2024. L’intelligenza artificiale non è più solo una promessa tecnologica: sta ridefinendo le funzioni aziendali e, in particolare, il ruolo delle Risorse Umane. Il McKinsey 2024 Global Survey on AI, riportato nella

ricerca

“Com’è cambiato e come sta cambiando il ruolo dell’HR” di TeamSystem, evidenzia che il 65% delle imprese ha adottato l’AI in almeno un ambito operativo, quasi il doppio rispetto al 33% del 2023. Le HR si stanno trasformando in un motore strategico per il successo aziendale grazie alle potenzialità dell’AI. Non si tratta più solo di snellire attività amministrative, ma di utilizzare strumenti avanzati per prevenire il turnover, migliorare la retention dei talenti e garantire processi di selezione più equi e inclusivi.

Donatella Isaia, Group Chief People & Culture Officer di TeamSystem, descrive l’importanza di questa rivoluzione tecnologica: “I big data ci aiutano a comprendere fenomeni complessi e a semplificare il lavoro, favorendo relazioni più autentiche e sostenibili all’interno dell’azienda”. L’intelligenza artificiale libera i professionisti HR dalle incombenze ripetitive, consentendo loro di focalizzarsi su aspetti fondamentali come la costruzione di ambienti di lavoro inclusivi e lo sviluppo delle persone. “L’AI non è un sostituto del tocco umano”, spiega Isaia. “È uno strumento che consente di ottimizzare il tempo e le risorse, così da concentrarsi su ciò che davvero conta: il benessere e la crescita delle persone”. TeamSystem è all’avanguardia nell’adozione di AI e big data per trasformare il settore delle Risorse Umane. Il suo ecosistema tecnologico supporta processi fondamentali come il recruiting e la formazione, ponendo grande attenzione allo sviluppo delle competenze digitali. Attraverso iniziative come il programma “Digital Matters”, l’azienda promuove l’apprendimento continuo, preparando i propri collaboratori ad affrontare le sfide del futuro con un approccio consapevole e proattivo. Con l’adozione crescente dell’AI, le Risorse Umane stanno evolvendo verso una funzione sempre più strategica. Gli strumenti tecnologici permettono di monitorare costantemente il clima aziendale, migliorare il benessere dei dipendenti e ottimizzarne la gestione, rafforzando la competitività delle imprese. Guardando al 2025, l’integrazione tra AI e HR rappresenta una direzione chiave per le aziende che vogliono massimizzare efficienza e risultati, senza mai perdere di vista l’importanza della persona come pilastro del successo organizzativo.

Per maggiori informazioni

Andrea Puchetti Email: info@andreapuchetti.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)