Alberico Lombardi il prof cantante di Io Canto Senior emoziona il pubblico di Canale 5.

(Adnkronos) – Tra i concorrenti che hanno maggiormente emozionato il pubblico nella trasmissione Mediaset di canale 5, Io Canto Senior, c’è sicuramente Alberico Lombardi, talentuoso insegnante di sostegno di Portici. Roma, 22 gennaio 2025. Alberico è infatti il concorrente più visto sulla piattaforma di YouTube e il video della sua performance canora ha generato nel giro di poco tempo più di 50000 visualizzazioni destando molta curiosità e grandi consensi. Dotato di una notevole versatilità vocale e di un’importante presenza scenica, Alberico ha dedicato la propria partecipazione al programma ai suoi alunni, ragazzi che segue tutti i giorni e per i quali risulta un punto di riferimento. Ed è proprio la dedizione nei confronti di questi ragazzi, oltre alle sue riuscite interpretazioni, che ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Infatti, all’interno del programma Alberico ha ricevuto la visita a sorpresa di alcuni suoi alunni, che giunti in trasmissione direttamente da Napoli, hanno avuto l’opportunità di dedicare un pensiero al proprio professore del cuore. In questo modo la produzione e la rete, sono riusciti a lanciare un messaggio di estrema positività a dispetto di quel mare magnum di notizie di bullismo, violenze, abusi fisici e psicologici che avvengono nelle mura scolastiche e che troppo spesso attirano l’attenzione dei media e arrivano amaramente nelle nostre case. Messaggio che è stato accolto con forte partecipazione non solo dai telespettatori ma anche da parte del mondo del web e dei social con messaggi e commenti di stima e supporto nei confronti del professore/cantante e del suo impegno quotidiano che ci mette per la crescita di questi ragazzi, spesso difficili. La storia del professore/cantante si associa da subito a quella di un famoso e nazionalpopolare cantautore, ovvero il Maestro Roberto Vecchioni… Ed è dalla stima artistica per questa penna inconfondibile dotata di grande sensibilità, che Alberico ha voluto portare in scena il suo ultimo spettacolo teatrale “Per Amore”. Uno spettacolo teatrale che si è rivelato un grande successo di pubblico e critica e grazie al quale il cantante/professore di Io Canto Senior ha avuto l’opportunità di rivisitare alcuni dei brani più importanti della discografia di Vecchioni e di lasciare la propria eredità musicale. Infatti, dal 20 Gennaio, è disponibile su tutte le piattaforme digitali “Per Amore” rivisitazione di un brano di Vecchioni con cui Alberico Lombardi fa il proprio ingresso all’interno dell’industria musicale. E siamo sicuri lascerà il segno. Seguite Alberico sul canale ufficiale Instagram @albericolombardiofficial

