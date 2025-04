Ambassador Award, la cerimonia

(Adnkronos) – Il Convention Bureau Napoli premia il presidente del Distretto Aerospaziale della Campania, Luigi Carrino 4 aprile 2025.Luigi Carrino, presidente del DAC, Distretto Aerospaziale della Campania ha ricevuto il riconoscimento di Ambassador di Napoli. Nella motivazione del premio si legge:” grazie al suo continuo coinvolgimento in associazioni scientifiche internazionali, il suo significativo contributo culturale e scientifico alla crescita del nostro territorio, sarebbe per noi un grande piacere e onore annoverarla tra i nostri Ambassador di Napoli”. Il Programma “Ambassadors” del Convention Bureau Napoli ha l’obiettivo di individuare i principali leader locali della comunità accademica, medica, professionale e istituzionale che abbiano un forte legame con il proprio territorio e possano, pertanto, condizionare la scelta di una destinazione per un evento o congresso, garantendo visibilità nel mondo oltre ad una ricaduta economica positiva sulla città. L’obiettivo del Programma, che culmina nella Cerimonia Ambassador Award, è quello di dare il giusto riconoscimento a questi “intellectual leaders” coinvolgendoli in attività di promozione dell’Italia come “destinazione del sapere” e, di conseguenza, di Napoli come sede ideale per ospitare congressi internazionali di prestigio. Il lavoro dell’Ambassador è volto a favorire l’acquisizione di congressi ed eventi dal forte impatto economico, in collaborazione con le Istituzioni, un PCO (Professional Congress Organizer) e il Convention Bureau Napoli. L’obiettivo del Convention Bureau Napoli tramite i suoi Ambassadors è l’aumento del numero di congressi internazionali che scelgono Napoli come destinazione ospitante, supportando l’elaborazione e la vittoria della candidatura.

