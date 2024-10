Ambiente: fa tappa a Bari l’evento dedicato al verde urbano e alla salute per il futuro delle citta’

(Adnkronos) –

Intanto a Washington il Presidente ad honorem e fondatore, Gianluca Bartolini, ha ricevuto il “Premio Eccellenza Italiana”



Venerdì 25 ottobre | Villa de Grecis | Via delle Murge, 63 | dalle 10 alle 18 |

Bari 22 ottobre 2024 – “Asso.Impre.Di.A. (Associazione nazionale Imprese per la Difesa e la tutela Ambientale) prosegue il suo ambizioso ciclo di confronti e incontri dedicati al verde urbano e alla salute, con l’obiettivo di promuovere l’importanza cruciale della natura e del verde urbano nel contesto delle città contemporanee. Un percorso in più tappe, da Nord a Sud del Paese, – dichiara Luigi de Grecis Consigliere Nazionale del Direttivo ASSOIMPREDIA – che questo venerdì 25 ottobre farà tappa, per l’intera giornata, a Bari, nella prestigiosa cornice di Villa de Grecis (via delle Murge, 63). Un evento che, dalle 10 alle 18, consentirà di offrire dialogo e condivisione su soluzioni sostenibili e innovative per migliorare la qualità della vita nelle nostre aree urbane”. Co-organizzata in collaborazione con FODAF Puglia, la tappa di Bari sarà suddivisa in due sessioni dedicate entrambe al tema “Il verde urbano e la salute: soluzioni sostenibili per città vivibili”, e vedrà l’introduzione di Alberto Patruno, Direttore Generale di Asso.Impre.Di.A., e i saluti istituzionali di Serena Triggiani (Assessore all’Ambiente della Regione Puglia), Vito Leccese (Sindaco di Bari) e Luigi de Grecis (Consigliere Nazionale di Asso.Impre.Di.A.). I relatori della mattinata saranno: Ignazio Zullo (Senatore della Repubblica, Commissione Affari Sociali, Sanità, Lavoro Pubblico e Privato, Previdenza Sociale), Mennea Ruggiero (Consigliere Regionale della Puglia, Vicepresidente Commissione Ambientale), Gianluca Buemi (Segretario CONAF; Consiglio dell’Ordine Nazionale Dottori Agronomi e Forestali), Umberto Fratino (Presidente OIBA, Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari), Tiziana Lettere (Presidente AIAPP Sezione Puglia), Annalinda Neglia (Professoressa Associata in Architettura del Paesaggio, Politecnico di Bari), Patrizia Lusi (Presidente PRIS, Paesaggi di Interesse Storico), Antonio Stella (Delegato del Commissario Unico per la realizzazione degli interventi nelle discariche abusive). Durante l’incontro di pomeriggio invece, moderato sempre da Alberto Patruno, saranno protagonisti Valeria Randazzo (Exhibition Manager Myplant & Garden – A.D. V Group srl), Giovanni Nardelli (Delegato Puglia Associazione Italiana Pubblici Giardini), Donato Notarangelo (Presidente Confindustria Cisambiente), Pasquale Bacco (Medico legale, Direttore responsabile di “InMedicine), Antonello Fiore (Presidente SIGEA, Società Italiana di Geologia Ambientale), Daniela Salzedo (Presidente Legambiente Puglia), Oronzo A. Milillo (Presidente Federazione Regionale Ordini Dottori Agronomi e Forestali della Puglia), Maria Panza (Vicepresidente WWF Levante Adriatico), Gianluca Burchi (Dirigente di ricerca Orticoltura e Florovivaismo CREA), Cristina Gessi (Presidente Stati Generali della Sostenibilità, Fondazione E-novation). Professionisti del settore, istituzioni e cittadini sono invitati a partecipare per confrontarsi sulle strategie per un futuro più sostenibile. I Dottori Agronomi e Dottori Forestali potranno ottenere Crediti Formativi Professionali (CFP) secondo il Regolamento CONAF (Delibera del Consiglio n.162 del 27/04/2022).



“Intanto una bella notizia tocca da vicino proprio Asso.Impre.Di.A. in quanto Gianluca Bartolini, presidente ad honorem e fondatore dell’associazione, è stato premiato recentemente negli Stati Uniti, a Washington, durante l’undicesima edizione del prestigioso “Premio Eccellenza Italiana” ideato dall’amico giornalista e Presidente della Fondazione E-novation Massimo Lucidi. Questo riconoscimento celebra le figure che hanno contribuito significativamente a promuovere l’italianità a livello internazionale, – dichiara Alberto Patruno Direttore Generale di

ASSO.IMPRE.DI.A. – e Bartolini è stato premiato per il suo straordinario impegno nella sostenibilità ambientale e nella tutela del territorio”.

“Un successo che rafforza il ruolo di ASSO.IMPRE.DI.A. come punto di riferimento non solo in Italia, ma anche all’estero, nel campo della difesa ambientale. Dopo Bari, il tour di eventi “Il Verde e la salute sono il futuro delle nostre Città” – dichiara Melissa Rava Presidente di ASSO.IMPRE.DI.A. – proseguirà con un nuovo appuntamento il 28 novembre a Catania, continuando il percorso di sensibilizzazione e promozione di soluzioni verdi per il miglioramento della qualità della vita urbana”. Per ulteriori informazioni, per scaricare il programma completo della giornata o per chiarimenti è possibile visitare la pagina internet dedicata a questo link https://www.assoimpredia.com/il-verde-e-la-salute-sono-il-futuro-delle-nostre-citta-25-ottobre-2024/ o scrivere alla casella mail assoimpredia@gmail.com. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)