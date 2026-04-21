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Assemblea Nuova AGIS Lazio: al via nuovi interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale regionale

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Si è svolta presso la Sala Biblioteca della Regione Lazio l’Assemblea annuale della Nuova AGIS Lazio, presieduta dal Presidente Francesco Carducci Artenisio. 

«Nel corso dei lavori – dichiara Carducci – sono state presentate alcune rilevanti novità per il comparto culturale regionale. Tra queste, la recente pubblicazione del bando regionale “Piano di Interventi Straordinari per la Valorizzazione dei Teatri, delle Sale Cinematografiche, dei Palazzi Storici, dei Luoghi di Culto, degli Spazi Archeologici e Ricreativi del Lazio”, previsto dalla L.R. n. 23/2023, art. 7, commi 3 e 3-bis». 

Il provvedimento, inizialmente destinato esclusivamente alle sale teatrali e cinematografiche, è stato successivamente esteso anche ai luoghi di culto e agli spazi archeologici e ricreativi, configurandosi come un intervento ampio e strategico a sostegno della valorizzazione del patrimonio culturale regionale. 

«Ulteriore elemento di rilievo – prosegue Carducci – è rappresentato dalla conferma, per il secondo anno consecutivo, del finanziamento regionale pari a 50.000 euro a sostegno dell’Osservatorio per lo spettacolo dal vivo, sancita con l’approvazione del bilancio regionale 2026». 

La nuova mappa interattiva dell’Osservatorio, presentata dal dott. Alex Voglino, sarà successivamente resa disponibile online sui canali ufficiali della Nuova AGIS Lazio e della Regione Lazio. 

L’Assemblea è stata anche l’occasione per fare il punto sul confronto avviato con Roma, in merito all’aggiornamento del regolamento di settore, nonché sul dialogo in corso con la Regione Lazio per dare seguito alle istanze già presentate dagli operatori. 

«Infine – conclude Carducci – un’importante novità riguarda l’ingresso nella Nuova AGIS Lazio di Manuele Ilari, Presidente dell’Unione Esercenti Cinematografici Italiani (UECI), figura di riferimento nel panorama dell’associazionismo cinematografico nazionale, la cui adesione contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo dell’Associazione». 

Con l’odierna Assemblea è partita anche la campagna di adesione per l’anno 2026, che manterrà le stesse condizioni degli anni precedenti. Tutte le informazioni saranno rese disponibili sul sito ufficiale dell’Associazione. 

All’Assemblea sono intervenuti: Simona Renata Baldassarre, Assessore regionale alla Cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia e servizio civile; Luca Fegatelli, Direttore della Direzione regionale Cultura, politiche giovanili e della famiglia, pari opportunità e servizio civile; Francesco Giambrone, Presidente AGIS nazionale. 

Contatti:
KTP.Agency
emiliano.stampa@gmail.com
 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di KTP.Agency

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