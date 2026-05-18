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Augury plasma il futuro della produzione con l’Industrial AI Workforce

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Sfruttando Google Cloud e AVEVA, gli agenti basati sui ruoli di Augury vengono adattati ai flussi di lavoro quotidiani dei team che supervisionano l’affidabilità, la manutenzione e le operazioni. 

MILANO, 18 maggio 2026 /PRNewswire/ — Augury, oggi leader nelle soluzioni di IA industriale per la produzione, ha condiviso i progressi compiuti nello sviluppo dell’Industrial AI Workforce (Forza lavoro industrale basata sull’IA). Basati sulla collaudata soluzione Machine Health di Augury, i nuovi agenti IA basati sui ruoli sono progettati per colmare le lacune tra l’analisi e l’azione delle aziende. Integrando i dati di Machine Health di Augury con il contesto operativo di AVEVA CONNECT e il ragionamento avanzato dei modelli Gemini di Google, le aziende possono ora creare ambienti di produzione adattivi e auto-ottimizzanti. 

“Augury ha costruito la sua reputazione aiutando i leader industriali globali a padroneggiare l’affidabilità delle risorse attraverso l’analisi di Machine Health a livello mondiale”, ha affermato Elan Greenberg, CEO di Augury. “Ora, è il momento di evolvere dalla semplice visibilità all’offerta di un servizio basato su agenti che supporti in modo proattivo le persone che gestiscono tali impianti”. 

Agenti costruiti intorno al lavoro, non alla tecnologia 

La maggior parte dei software industriali richiede ai lavoratori di adattarsi ad essi. L’Industrial AI Workforce ribalta questa prospettiva. Gli agenti agiscono come partner digitali, adattati ai flussi di lavoro specifici e agli obiettivi quotidiani dei ruoli legati all’affidabilità, alla manutenzione e all’operatività. Anziché aggiungere un altro strumento a uno stack tecnologico già saturo, gli agenti sono progettati per eliminare i cosiddetti processi con “sedia girevole”, ovvero lo sforzo manuale attualmente richiesto ai lavoratori per passare da un sistema all’altro alla ricerca di risposte. 

Il leader globale nel settore dei minerali speciali ICL Group (ICL) sta già verificando l’efficacia di questi agenti nell’automatizzare le attività di routine e nel migliorare i risultati aziendali. 

“Gli agenti basati sui ruoli di Augury ci consentono di rispondere rapidamente alle richieste del mercato e di mantenere una qualità del prodotto costante”, ha affermato Avi Boublil, direttore ricerca e sviluppo presso ICL Iberia. “Nel nostro lavoro con gli agenti di affidabilità e operazioni, abbiamo già riscontrato il potenziale per un’analisi delle cause principali (Root Cause Analysis) molto più rapida sui problemi di affidabilità e un’analisi dei rendimenti più sofisticata, che ci aiuta a fornire un valore aggiunto ai nostri clienti”. 

Intelligenza basata sul Grafico del contesto industriale 

Al centro dell’Industrial AI Workforce si trova il Grafico del contesto industriale, un livello di contesto arricchito, dinamico e in continua evoluzione che collega i segnali dello stato di salute dei macchinari con i dati operativi, di processo e ambientali. Tale contesto unificato consente agli agenti di ragionare cognitivamente sulle relazioni di causa-effetto in tutto il sistema di produzione, non solo all’interno dei singoli macchinari”. Combinando i dati sui macchinari di Augury con il contesto operativo di AVEVA e le capacità di ragionamento di Gemini, abbiamo creato una base con un grafico del contesto industriale che alimenta gli agenti industriali intelligenti”, ha affermato Anoop Mohan,Chief Product and Technology Officer di Augury. “Questo ci consente di andare oltre il rilevamento dei problemi per comprenderli e guidare le azioni in tempo reale. Siamo incredibilmente grati ai nostri partner di AVEVA e Google Cloud e ai clienti visionari come ICL che hanno adottato questi agenti e stanno collaborando a stretto contatto con noi per portare questa visione sul mercato”. 

Realizzato con AVEVA e su Google Cloud 

L’Industrial AI Workforce è realizzata su Google Cloud nell’ambito della partnership della partnership di Augury con un fornitore di software indipendente (ISV), con modelli Gemini che abilitano il livello di ragionamento. 

“La capacità di Gemini di elaborare contesti a lungo termine e ragionare su set di dati complessi rappresenta una svolta rivoluzionaria per il reparto di produzione”, ha affermato Praveen Rao, direttore della produzione di Google Cloud. “Grazie agli agenti dell’IA industriale specializzati di Augury, basati su Google Cloud, i produttori possono trasformare enormi quantità di dati in azioni immediate e localizzate”. 

“Integrando le informazioni sulle macchine di Augury nell’ecosistema AVEVA CONNECT, sfruttando il programma Managed Solution, aiutiamo direttamente clienti come ICL a esplorare nuovi modi per migliorare e trasformare le loro operazioni”, ha affermato Martin Jetté, VP Partner Sales, Solution Providers di AVEVA.  

Augury presenterà in anteprima l’Industrial AI Workforce all’AVEVA World di Milano, mostrando come i produttori possono passare da operazioni reattive a una produzione autonoma basata sull’intelligenza artificiale. 

Per ulteriori informazioni sulla collaborazione e il futuro dell’Industrial AI Workforce, visitare il sito webaugury.com. 

Informazioni su Augury: azienda leader nell’intelligenza artificiale industriale, Augury aiuta i produttori di tutto il mondo a sfruttare le informazioni sulla produzione in tempo reale per raggiungere nuovi livelli di efficienza. La nostra missione è trasformare il modo in cui persone e macchine lavorano insieme per superare i limiti della produttività umana. 

Informazioni su AVEVA: AVEVA è leader globale nel software industriale e stimola l’ingegno per promuovere un uso responsabile delle risorse mondiali. Oltre il 90% delle principali imprese industriali si affida ad AVEVA per garantire gli elementi essenziali della vita: energia sicura e affidabile, cibo, medicinali, infrastrutture e altro ancora. Mettendo in contatto le persone con informazioni affidabili e approfondimenti arricchiti dall’intelligenza artificiale, AVEVA le aiuta a realizzare progetti di investimento in modo più efficiente, a operare meglio e a creare valore sostenibile, dall’impianto al cloud e oltre. Attraverso la nostra piattaforma di intelligenza industriale, CONNECT e le nostre applicazioni di gestione delle informazioni affidabili e sicure arricchite dall’intelligenza artificiale industriale, AVEVA consente alle aziende di promuovere una collaborazione più profonda tra i team e di accelerare la comprensione attraverso il loro ecosistema di fornitori, partner e clienti.  Scopri di più su www.aveva.com. 

CONTATTO:Zoe HamiltonPANBlast per Auguryaugury@panblastpr.com
 

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2981235/Augury_Role_Based_Agent_Product_Photo.jpg
 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2929543/Augury_Logo.jpg
 

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/augury-plasma-il-futuro-della-produzione-con-lindustrial-ai-workforce-302774134.html
 

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

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