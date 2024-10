Banca e Imprese dialogo e ascolto

(Adnkronos) – 3 Ottobre 2024. Il Salotto delle Imprese ha avuto luogo presso la sede di Milano della Banca di Piacenza e si è trattato di un incontro ideato per incentivare la comunicazione tra il settore bancario e quello imprenditoriale locale. L’evento è stato moderato da Agostino Marotta, Direttore Editoriale di GazzettadiMilano.it che ha riunito attorno allo stesso tavolo imprenditori e Banca nel panorama economico e finanziario. L’incontro ha avuto come scopo principale quello di creare un’occasione di confronto diretto tra le aziende e una banca del territorio. Questo tipo di confronto è fondamentale per permettere alle imprese di far presente le loro esigenze, potenzialità e aspettative direttamente alla banca, favorendo così una comunicazione più trasparente e mirata. Un esempio tangibile di questo approccio è rappresentato dalla Banca di Piacenza, che non si ferma soltanto ad un analisi finanziaria, ma ad una valutazione completa dell’imprenditore. L’Istituto promuove anche di iniziative culturali e congressuali, coinvolgendo attivamente la propria clientela e le parti sociali. Questo non solo crea un valore aggiunto nelle relazioni con i clienti, ma rappresenta anche un legame più solido e arricchente tra l’istituto bancario e il territorio in cui opera. Tra i partecipanti dell’incontro vi erano Giovanni Cornaggia Medici, direttore generale della Piccola Casa del Rifugio, Fondazione che si occupa di anziani e disabili sorta oltre 150 anni fa, le sorelle Vedani hotelleria Planetaria Hotels e Angelo Antoniazzi, Direttore Generale della Banca. La partecipazione di queste personalità evidenzia l’importanza dell’evento e il desiderio di favorire un dialogo costruttivo e produttivo tra tutte le parti coinvolte. C’è un ritorno al dialogo come strumento fondamentale per la nascita di nuove opportunità. Quando le menti si uniscono e collaborano, emergono idee e progetti innovativi. Questo evento riflette anche l’idea di raccontare queste esperienze insieme a Gazzetta di Milano sottolineando l’importanza di divulgare, ascoltare e comunicare in modo che ci sia una duplicazione delle occasioni presenti e future. Un ulteriore desiderio espresso durante l’incontro è che gli imprenditori locali possano rappresentare al meglio le loro potenzialità agli istituti bancari. Questo è un punto cruciale. La loro capacità di fare impresa e la creatività italiana, unica al mondo, sono elementi che possono essere ulteriormente valorizzati e sfruttati per il bene della comunità imprenditoriale e del paese nel suo complesso. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)