Bibione: relax, avventura e natura in un’unica destinazione

(Adnkronos) – Bibione, 8 agosto 2024. Situata sulla costa veneta, Bibione è una delle mete turistiche estive più apprezzate del nord Italia. Un gioiello del Mare Adriatico che offre una combinazione perfetta di relax, avventura e bellezze naturali. La sua spiaggia dorata, lunga 10 chilometri e larga fino a 300 metri, con acqua pulita e fondale basso, è ideale per famiglie con bambini. Bibione, però, accoglie ogni tipo di visitatore: le sue pinete verdi, le valli da pesca e la laguna offrono paesaggi mozzafiato e una ricca flora e fauna da esplorare, perfetta per gli avventurieri. La cittadina, nata negli anni Cinquanta, è oggi un luogo dove modernità e natura convivono armoniosamente. Dai percorsi ciclabili al centro termale, dalle escursioni in kayak alle attività sportive in spiaggia, Bibione promette un’estate 2024 ricca di emozioni.



Spiaggia

La spiaggia di Bibione,con la sua sabbia finissima, è il fulcro della località. Suddivisa in quattro macroaree – Lido dei Pini, Bibione Spiaggia, Lido del Sole e Bibione Pineda è caratterizzata da settori ben organizzati. Gli stabilimenti dispongono di servizi come noleggio ombrelloni e lettini, docce, animazione per bambini, campi da beach volley e beach tennis e scuole di surf e vela. Inoltre, Bibione è una meta pet-friendly: la Spiaggia di Pluto è dedicata agli amici a quattro zampe, con servizi specifici per loro.

Alla scoperta dei paesaggi

Gli amanti della natura possono esplorare la laguna e la sua valle da pesca, habitat di molteplici piante e animali, attraverso affascinanti passeggiate o gite in kayak. Gli appassionati di ciclismo trovano qui un vero paradiso: con oltre 30 chilometri di piste ciclabili, possono godere di percorsi che si snodano tra lungomare ed entroterra, passando per paesaggi sorprendenti e percorsi storici. Tra i più popolari, vi è il Gira Tagliamento. Ma una delle esperienze più affascinanti è quella in barca nella laguna di Bibione. È un’opportunità per esplorare un ecosistema ancora in gran parte selvaggio e scoprire i tradizionali casoni dei pescatori, testimonianza del forte legame tra la popolazione locale e l’acqua. Chi è alla ricerca di un po’ di relax, può visitare le Terme di Bibione, tappa ideale anche per le coppie. Le acque termali, che sgorgano dal sottosuolo a una temperatura di 52°C, sono ricche di proprietà benefiche e curative. I viaggiatori troveranno piscine interne ed esterne, idromassaggi e cascate d’acqua calda per rigenerarsi.

Punti di interesse principali

Uno dei simboli della città è il Faro di Punta Tagliamento, situato alla foce del fiume Tagliamento. Costruito all’inizio del Novecento, è un punto di riferimento storico e culturale, oltre che un luogo di grande bellezza. Nei mesi estivi, l’area circostante si trasforma in un centro culturale con mostre ed eventi dal vivo. Qui l’auto non servirà, poiché il faro è raggiungibile solo a piedi o in bicicletta. La Valgrande, poi, rappresenta una meta ideale per staccare dalla quotidianità e rilassarsi, caratterizzata da boschi di pini neri e lecci, che può essere vista solo con visite guidate a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Dove dormire a Bibione

Sul portale dell’Associazione Bibionese Albergatori (www.bibione.eu) è possibile trovare strutture ricettive, hotel Bibione, per ogni tipo di viaggiatore. Alberghi per coppie, di lusso o ideali per famiglie, la scelta è ampia e variegata.

Eventi a Bibione

Infine, per non arrivare impreparati a destinazione, il portale dell’Associazione Bibionese Albergatori mostra una lista di eventi culturali, sportivi, religiosi e musicali: basterà visitarlo in prossimità delle date del proprio viaggio per scoprire varie opportunità per divertirsi in solitaria o in compagnia. —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)