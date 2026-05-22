25.9 C
Firenze
venerdì 22 Maggio 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Blockchain.com annuncia la presentazione riservata della bozza di dichiarazione di registrazione per la proposta di offerta pubblica iniziale di azioni ordinarie di Classe A

Immediapress
Immediapress
Immediapress
1 ' di lettura

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

NEW YORK, 22 maggio 2026  /PRNewswire/ — Blockchain.com Group Holdings, Inc. ha oggi annunciato di aver presentato in via riservata una bozza di dichiarazione di registrazione sul Modulo S-1 alla Securities and Exchange Commission (la “SEC”) statunitense, relativa alla proposta di offerta pubblica iniziale delle proprie azioni ordinarie di Classe A. Il numero di azioni da offrire e la fascia di prezzo per la proposta di offerta non sono ancora stati determinati. L’offerta pubblica iniziale è soggetta alle condizioni di mercato e ad altre condizioni, nonché al completamento del processo di revisione della SEC. 

Il presente comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita né una sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli. Qualsiasi offerta, sollecitazione o offerta di acquisto, o qualsiasi vendita di titoli, sarà effettuata in conformità con i requisiti di registrazione del Securities Act del 1933, e successive modifiche (il “Securities Act”). Il presente comunicato viene pubblicato in conformità alla Regola 135 del Securities Act. 

Informazioni su Blockchain.comBlockchain.com sta collegando il mondo al futuro della finanza. Leader globale nei servizi di criptovaluta, aiuta milioni di persone in tutto il mondo ad accedere alle criptovalute. Dalla sua fondazione nel 2011, Blockchain.com ha conquistato la fiducia di oltre 95 milioni di portafogli e oltre 43 milioni di utenti verificati, facilitando transazioni in criptovaluta per un valore superiore a 1,1 trilioni di dollari. 

Contatto per i media: press@blockchain.com
 

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2928480/New_BCDC_Logo_Logo.jpg
 

  

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/blockchaincom-annuncia-la-presentazione-riservata-della-bozza-di-dichiarazione-di-registrazione-per-la-proposta-di-offerta-pubblica-iniziale-di-azioni-ordinarie-di-classe-a-302780101.html
 

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved. 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE: Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall’ente che lo emette. L’Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi

immediapress/pr-newswire

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
25.9 ° C
27.4 °
24.9 °
39 %
2.6kmh
0 %
Ven
27 °
Sab
29 °
Dom
29 °
Lun
32 °
Mar
34 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2479)ultimora (1253)Video Adnkronos (439)ImmediaPress (262)lavoro (118)salute (100)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati