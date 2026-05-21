TOUGHBOOK GUARD STABILISCE NUOVI STANDARD PER LA SICUREZZA DEI MOBILE DEVICES BASATA SULL’HARDWARE

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

La protezione a livello BIOS “secure-by-design” garantisce la sicurezza ininterrotta dell’hardware dal momento della produzione fino alla distribuzione e al termine del ciclo di vita.

WIESBADEN, Germania, 21 maggio 2026/PRNewswire/ — Panasonic ha introdotto TOUGHBOOK Guard, una nuova funzionalità di sicurezza basata su firmware integrata direttamente nel BIOS, per offrire una protezione di livello enterprise durante tutto il ciclo di vita del dispositivo.

Con l’aumento dei rischi di cybersecurity, ulteriori strati di sicurezza da parte dei fornitori di hardware sono diventati essenziali. TOUGHBOOK Guard utilizza un approccio “secure-by-design” integrando la protezione a livello hardware direttamente nel BIOS in fase di produzione, invece di affidarsi esclusivamente ai controlli software. In questo modo, i dispositivi sono protetti prima e durante l’implementazione.

TOUGHBOOK Guard convalida continuamente la configurazione hardware del dispositivo rispetto a parametri di base approvati. Questo garantisce che solo i componenti autorizzati rimangano attivi anche prima che il sistema operativo venga caricato, consentendo in tal modo la rilevazione immediata di hardware dannoso o non autorizzato che i sistemi di sicurezza tradizionale non possono vedere. TOUGHBOOK Guard non richiede una connessione di rete, permettendo così di proteggere l’hardware in ambienti offline o isolati.

Maggiore integrità e protezione del dispositivoTOUGHBOOK Guard supporta un approccio “secure-by-design” che consente alle organizzazioni di verificare se i componenti hardware rimangono invariati rispetto alla configurazione approvata in fabbrica e di rilevare sostituzioni o manomissioni non autorizzate dei componenti successivamente all’implementazione.

Questo dà alle aziende maggiore controllo dei dispositivi TOUGHBOOK sul campo e nell’hardware connesso in tutte le fasi: produzione, implementazione, utilizzo e fine vita.

Progettato per ambienti mission-critical Per utenti governativi, della difesa, delle infrastrutture nazionali critiche e dei servizi di emergenza, l’integrità della catena di approvvigionamento è ormai un requisito strategico. TOUGHBOOK Guard è stato progettato per soddisfare le aspettative degli ambienti operativi più impegnativi, dove l’integrità del dispositivo e la resilienza operativa sono non negoziabili. Protegge da compromissioni a livello di sistema operativo e dal malware, invia avvisi in tempo reale agli utenti e può essere completamente personalizzato durante la fase di pianificazione.

TOUGHBOOK Guard è progettato per rispettare le normative di sicurezza vigenti, nonché i mandati governativi relativi all’integrità hardware, alla gestione del rischio della supply chain e alle architetture zero-trust.

Implementazioni di lunga durata pronte per il futuro TOUGHBOOK Guard sarà disponibile su progetto per tutti i nuovi dispositivi TOUGHBOOK lanciati nel resto del 2026. L’approccio su licenza una tantum (per dispositivo) fa sì che non ci siano costi di abbonamento ricorrenti. Questo lo rende particolarmente adatto a implementazioni a lungo termine in ambienti mission-critical, dove prevedibilità, controllo e costo totale di proprietà sono considerazioni chiave.

“In qualsiasi settore, la sicurezza dei dati è fondamentale per il funzionamento efficace di un’organizzazione. TOUGHBOOK Guard stabilisce questa fiducia fin dal primo giorno e per tutto il ciclo di vita del dispositivo. Ciò inoltre fa passare le organizzazioni dalla conformità reattiva a una sicurezza proattiva, dando loro la certezza che i controlli di sicurezza rimangano efficaci, i rischi siano gestiti attivamente e l’hardware sia affidabile lungo l’intera supply chain,” commenta Chris Turner, Strategic Alliances & Services di Panasonic TOUGHBOOK.

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