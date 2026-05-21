La Sindone tra storia e scienza: conferenza-evento a Roma Termini

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Dalla protezione dei Templari ai laboratori Enea: il mistero della Sindone fa scalo a Roma Termini Focus esclusivo tra la storia inedita della peregrinatio medievale e le più avanzate indagini scientifiche dell’Università di Padova. ROMA – Il mistero della Sacra Sindone riparte dal cuore della capitale, incrociando la storia dei monaci guerrieri e i dati dei più avanzati laboratori di ricerca. Presso la cappella ferroviaria della chiesa del Santissimo Crocifisso, alla stazione Termini, si è tenuta un’affollata conferenza promossa dall’associazione Templari Oggi, guidata dal presidente Mauro Giorgio Ferretti. Al centro dell’incontro, l’esposizione straordinaria di una fedele riproduzione a grandezza naturale del telo, scortata dai membri dell’ordine in abiti cerimoniali, che ha fatto da cornice a una doppia chiave di lettura dell’enigma sindonico: quella storica e quella scientifica. La prima parte del dibattito ha svelato i dettagli della complessa peregrinatio del lenzuolo nei secoli medievali. Stando alle ricostruzioni presentate, i cavalieri templari hanno ricoperto un ruolo fondamentale per la sopravvivenza stessa del manufatto, custodendolo in segreto per circa centocinquanta anni. I monaci in armi sottrassero la reliquia a usanze pagane dell’epoca, che avrebbero voluto distruggerla dandola alle fiamme. Questa prolungata e rischiosa opera di protezione permise di traghettare il lino fino in Francia, dove il cavaliere Goffredo de Charny lo consegnò ai chierici di Lirey, decretandone l’ingresso ufficiale nella storia documentata e nella venerazione dell’Occidente. Accanto al fascino della ricostruzione storica, il comunicato accende i riflettori sulla parte scientifica e tecnologica dell’evento. Sono stati infatti analizzati i risultati e le evidenze emersi dagli studi condotti dal professore Giulio Fanti dell’Università di Padova, figura di primo piano e tra i massimi esperti di sindonologia a livello globale. Le indagini dell’ateneo padovano, supportate dalle complesse analisi di laboratorio effettuate dagli specialisti dell’Enea, hanno offerto alla platea i dati più aggiornati sulla natura dell’impronta e sulle caratteristiche microscopiche del tessuto, confermando come la Sindone continui a essere un terreno di sfida per la scienza moderna. L’appuntamento di Roma Termini ha dimostrato la persistente attualità di un dibattito capace di richiamare un vasto pubblico anche in un luogo di transito quotidiano. Tra i segreti dell’ordine del Tempio e i dati oggettivi della ricerca scientifica, la Sacra Sindone si conferma un enigma vivente, sospeso tra fede, storia e tecnologia.

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