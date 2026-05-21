Luca Margherita lancia il libro su come strutturare aziende efficienti che girano senza l’imprenditore

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 23.05.2026 – Molte imprese in crescita si trovano di fronte a un paradosso: più fatturano, più aumenta il carico su chi le guida. Ogni nuovo cliente aggiunge interdipendenze, ogni assunzione aggiunge decisioni, ogni progetto aggiunge complessità. Il risultato è un imprenditore che lavora dentro la propria azienda invece di guidarla, con le giornate sempre in rincorsa, le urgenze che si moltiplicano e la sensazione che senza di lui tutto si fermi.

Esce oggi per Bruno Editore «DA IMPRESA A SISTEMA. Il metodo D.A.I.S.Y. per far crescere la tua azienda senza esserne prigioniero» diLuca Margherita: un percorso strutturato in cinque tappe per costruire un sistema aziendale capace di funzionare in modo autonomo, riducendo la dipendenza dall’intervento diretto dell’imprenditore.

«Il libro nasce da una domanda che mi sono posto dopo aver costruito e perso la mia agenzia: perché un’azienda con talento, clienti e numeri in crescita può sgretolarsi? La risposta è che il problema non era nelle persone. Era nell’assenza di sistema. Da quel momento ho dedicato oltre quindici anni a capire come si costruisce dall’interno l’architettura che trasforma imprese fragili in sistemi solidi» spiega Luca Margherita, autore del libro. «Il metodo D.A.I.S.Y. (Direction, Alignment, Implementation, Systems, You) è il distillato di quell’esperienza».

Come precisa lo stesso autore, la maggior parte delle difficoltà aziendali non dipende dalla mancanza di competenze o di persone, ma dall’assenza di un sistema strutturato. Lo stesso Margherita racconta di aver fondato un’agenzia di comunicazione che ha portato a costruire un network di ventuno partner e a conquistare tavoli con brand nazionali. Quando la struttura non ha retto il peso dell’ambizione, ecco che l’autore ha vissuto in prima persona il costo reale della crescita senza sistema.

«Il libro di Margherita parte da un’osservazione precisa: quando non c’è un sistema, l’azienda ne installa uno non scritto, che è il più costoso di tutti: l’eroismo. È una diagnosi onesta, condivisa da chiunque abbia guidato una crescita» osserva Giacomo Bruno, editore del libro. «Quello che rende questo testo di estremo valore è che propone un percorso a tappe che permette di costruire una nuova struttura aziendale, senza peròfermare l’operatività».

«Quando ho presentato il mio progetto editoriale al team Bruno Editore, ci siamo subito trovati allineati sulla validità dei contenuti che avrei condiviso con i miei futuri lettori» conclude l’autore. «Non cercavo un editore che pubblicasse semplicemente il mio libro: cercavo qualcuno capace di far arrivare il mio messaggio a un numero elevato di persone. So di averlo trovato in Giacomo Bruno».

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo:

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Luca Margherita, Strategic Advisor e Temporary Manager, ha iniziato a fare impresa giovanissimo e ha fondato la sua prima società a diciannove anni. Dopo un fallimento imprenditoriale che gli ha cambiato prospettiva, ha scoperto che la crescita senza un sistema è effimera. Quella lezione lo ha spinto a dedicare la sua carriera ad aiutare altri imprenditori a non commettere gli stessi errori. Oggi, affianca fondatori e CEO di PMI, lavorando dall’interno per costruire sistemi solidi attraverso il suo metodo D.A.I.S.Y. La sua missione è trasformare la complessità in sistemi semplici e scalabili, restituendo agli imprenditori una vita oltre il lavoro. Sito web:

https://lucamargherita.it

Giacomo Bruno, nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore, 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 36 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.200 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 3.000.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il creatore di ViviBook™, la prima AI al mondo che crea romanzi con 1 click. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire il proprio Personal Brand per aumentare autorità, visibilità e fatturato. Info su:

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Responsabilità editoriale di Bruno Editore

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