BLUETTI presenta il Power Bank X20 per computer portatili: un must per i gamers e i lavoratori in mobilità

Francoforte sul Meno, 28/10/2024 – Per gli utenti di laptop da gioco, l’energia è tutto. Che siate impegnati in una sessione notturna di League of Legends, che stiate affrontando un boss impegnativo in Elden Ring o che stiate partecipando a un torneo online, l’esaurimento della batteria può rappresentare un vero e proprio game-over. Nasce il Power Bank portatile BLUETTI X20, progettata appositamente per mantenere i portatili da gioco sempre efficienti, ovunque ci si trovi. Si tratta di uno strumento indispensabile per i giocatori che hanno bisogno di un’alimentazione affidabile anche in viaggio, per garantire la continuità del gioco, indipendentemente dal luogo in cui si gioca. Poco più grande dei comuni power bank, il BLUETTI X20 Power Bank per laptop misura 205 x 205 x 77 mm e pesa solo 2,3 kg. Può essere facilmente inserito negli zaini. La sua generosa capacità di accumulo di energia giustifica le sue dimensioni; dotato di una batteria LFP da 153,6Wh (capacità di 48.000 mAh), offre una potenza totale di 288 W, consentendo di caricare contemporaneamente telefoni, laptop, tablet e altro ancora. Con questo caricabatterie ultraportatile, potrete godervi ininterrottamente lo streaming, la visione di film o il gioco ovunque. Il Power Bank BLUETTI X20 è un accumulatore di energia versatile progettato per i giocatori, i lavoratori in remoto e tutti coloro che sono sempre in movimento. Con una potente porta da 20V/8A e 12 connettori intercambiabili, copre il 90% dei computer portatili presenti sul mercato, compresi i modelli di Apple, MSI, Lenovo, HP, ASUS, Dell, Samsung, Acer e altri.

Per i giocatori: Se utilizzata con un laptop da gioco da 15 pollici di fascia media, il Power Bank BLUETTI X20 può fornire circa 2-3 ricariche complete, prolungando le sessioni di gioco di 6-9 ore.

Per i lavoratori a distanza: Quando si alimenta un laptop per il lavoro remoto all’aperto, il Power Bank BLUETTI X20 fornisce una fonte di energia affidabile per un massimo di 12-20 ore, a seconda del consumo energetico del laptop. Ciò consente di rimanere produttivi e connessi anche in luoghi remoti senza accesso a prese di corrente. Quando si è in movimento, la velocità conta. BLUETTI X20 Power Bank per computer portatili è dotato di quattro porte per tutti i vostri dispositivi: una porta USB-C da 100W, due porte USB-A (18W e 10,5W) e una porta dedicata per laptop da 160W. Oltre alla porta USB-C da 100W a doppia modalità di ricarica rapida, la BLUETTI X20 Power Bank per laptop supporta anche una serie di protocolli di ricarica rapida, tra cui PD 3.0, QC 3.0+, SCP, FCP e AFC. Questi protocolli consentono ai dispositivi di caricarsi alla massima velocità attraverso le porte USB-C, assicurandovi di essere sempre alimentati e pronti all’azione. Come potente stazione di alimentazione per laptop multi-dispositivo, BLUETTI X20 è in grado di mantenere alimentati contemporaneamente iPhone, laptop da gioco, cuffie, altoparlanti e controller. Sia che siate in viaggio o a casa, BLUETTI X20 vi garantisce di essere sempre pronti all’azione. Sotto l’elegante aspetto esteriore, il Power Bank BLUETTI X20 racchiude una tecnologia di tutto rispetto. Utilizza una batteria LiFePO4 che vanta 2.500 cicli di carica, con una durata di vita di oltre 6 anni, nettamente superiore a quella delle batterie agli ioni di litio standard. Il Battery Management System (BMS) integrato di BLUETTI, dotato di intelligenza artificiale, ottimizza l’efficienza energetica e garantisce che BLUETTI X20 funzioni senza problemi anche sotto pressione. Grazie a un sistema di raffreddamento intelligente con ventola che si attiva solo quando necessario, non dovrete preoccuparvi del surriscaldamento del dispositivo, nemmeno quando lo spingete al limite. Grazie alla garanzia di due anni e alle certificazioni di sicurezza UL, FCC, LVD, EMC, PSE e RCM, il Power Bank X20 è tanto affidabile quanto robusto, sempre pronto a resistere alle maratone di gioco e alle richieste di lavoro a distanza. Il power bank per laptop BLUETTI X20 è una soluzione innovativa per i videogiocatori, in grado di garantire sessioni di gioco ininterrotte. La sua versatilità si adatta alle esigenze della maggior parte degli utenti di laptop, sia che si tratti di un breve viaggio, di un picnic o di un lavoro a distanza. Con BLUETTI X20 Power Bank per laptop potrete portare a termine i vostri progetti, mantenere carichi i vostri dispositivi e rimanere connessi ovunque il vostro stile di vita vi porti, rendendolo un compagno ideale sia per il lavoro che per il tempo libero. Il Power Bank portatile BLUETTI X20 è ora disponibile al prezzo di 229 euro. Disponibile attraverso il sito ufficiale di BLUETTI e lo store Amazon, questo power bank si posiziona come una scelta conveniente ma capace di soddisfare le esigenze di coloro che richiedono un’alimentazione portatile di grande impatto. È possibile ottenere un ulteriore sconto del 10% utilizzando il codice coupon “X20PR10”. In qualità di pioniere tecnologico nel campo dell’energia pulita, BLUETTI si impegna per un futuro sostenibile fornendo soluzioni di accumulo di energia verde a prezzi accessibili sia per uso interno che esterno. Attraverso iniziative come il programma LAAF (Lighting An African Family), BLUETTI si impegna a portare l’energia a 1 milione di famiglie africane in aree non collegate alla rete elettrica. Con una forte attenzione all’innovazione e alle esigenze dei clienti, BLUETTI si è affermata come leader affidabile del settore in oltre 110 paesi e regioni. Per maggiori informazioni, visitate il sito https://it.bluettipower.eu/.

