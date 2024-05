Calciomercato –Mourinho verso l’Arabia ma il Chelsea sogna Lo Special One per la terza volta vestito di Blues a 5,00 su Sisal.it

(Adnkronos) – Roma, 27 maggio 2024 –Lo Special One è pronto a rimettersi in pista. José Mourinho, dopo l’esonero subito da parte della Roma, non pensa affatto alla pensione, anzi, vuole dimostrare a tutti di essere ancora il numero uno e per farlo ha, neanche a dirlo, varie opportunità sul tavolo. La prima porta dritta alla Saudi Pro League che, dopo aver fatto incetta di calciatori, punta su uno degli allenatori più iconici del pianeta: gli esperti Sisal ritengono concreta la pista araba tanto che l’approdo del portoghese nel campionato medio orientale è data a 2,00. Ma Mourinho potrebbe anche prendersi un anno sabbatico in attesa di capire cosa accadrà su tante panchine top in Europa, magari aggiornandosi e girando i migliori campionati del Vecchio Continente. L’ipotesi di non trovare nessun progetto che lo soddisfi è in quota a 3,50. Però, come cantava anni fa Antonello Venditti, “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”: ed ecco allora che veder tornare Mou a Stamford Bridge, lì dove ha costruito forse la sua pagina più bella, insieme all’Inter, è da tenere in grande considerazione. Il Chelsea non confermerà Pochettino e chi meglio dell’uomo che ha consegnato ai Blues otto trofei, in due momenti diversi, potrebbe rilanciare Palmer e compagni? Mourinho che approda a Londra per la terza volta in maglia Chelsea si gioca a 5,00. Le altre ipotesi, da CT del Portogallo, dato a 12, o un ritorno al Barcellona, a 16, appaiono decisamente lontane. Ancora più difficile, al momento, vedere lo Special One cimentarsi con i due grandi campionati che ancora non lo hanno visto protagonista: la Bundesliga, l’ipotesi Bayern Monaco è in quota a 20, o la Ligue 1, poiché Mou sulla panchina del PSG al posto di Luis Enrique pagherebbe 33 volte la posta. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

