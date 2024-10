Champions League – Atalanta-Celtic, Retegui protagonista anche in Europa Young boys-Inter, Sommer chiude la porta: clean sheet a 2,20 su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 22 ottobre 2024 – È un mercoledì tinto di nerazzurro quello che vede impegnate le formazioni italiane in Champions League. L’Atalanta ospita il Celtic in un match che vede la Dea affrontare, per la prima volta, una formazione scozzese. I ragazzi di Gasperini sono favoriti, per gli esperti Sisal, a 1,44 contro il 6,50 dei biancoverdi mentre si scende a 4,75 per il pareggio. Ci si attende una partita divertente e giocata a viso aperto tanto che la Combo Goal + Over 2,5 si gioca a 1,72. Ipotesi concrete anche per un Ribaltone, offerto a 6,00, e per un gol dalla panchina, a 2,25. E un risultato esatto? Un emozionante 2-1 è in quota a 8,75 per l’Atalanta mentre quello a favore del Celtic pagherebbe 21 volte la posta. Se parliamo di gol, però, non possiamo non pensare a Mateo Retegui, capocannoniere della Serie A con 8 reti e reduce dalle due marcature con l’Italia. All’appello manca solo un timbro in Europa: impresa che si gioca a 1,90. Chissà che Nicolò Zaniolo, nel tabellino dei marcatori a 3,00, non trovi la prima gioia con la maglia della Dea. In casa scozzese il pericolo numero 1 è Kyogo Furuhashi, attaccante giapponese piccolo ma letale tanto che segnare a Carnesecchi è dato a 3,50. Il mercoledì di Champions vede impegnati anche i campioni d’Italia dell’Inter che volano in Svizzera per sfidare lo Young Boys. Un vero e proprio testa coda con i gialloneri che oltre a essere fermi a quota zero in classifica devono anche segnare il primo gol nella manifestazione. Inter favoritissima, per gli esperti Sisal, a 1,38 contro l’8,00 dello Young Boys mentre il pareggio è in quota a 4,75. Visti i numeri dei gialloneri, un clean sheet

di Sommer, a 2,20, è ampiamente nelle corde del match. I padroni di casa, inoltre, hanno subito 5 delle 8 reti tutte nel primo tempo: ecco che una rete dei ragazzi di Inzaghi prima dell’intervallo è offerta a 1,42. Attenzione ai cartellini, l’espulsione è data a 4,75, ma anche agli interventi in area visto che un calcio di rigore si gioca a 2,75. Lautaro Martinez, primo marcatore a 4,40, ha già colpito all’Olimpico e così il suo gemello, Marcus Thuram, non vuole essere da meno: la rete del francese è data a 2,30. Potrebbe trovare spazio anche Mehdi Taremi, in gol a 2,40. In casa Young Boys c’è una vecchia conoscenza della Serie A come Ebrima Colley, un passato tra Atalanta, Verona e Spezia: una rete dell’attaccante gambiano si gioca a 6,00. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.