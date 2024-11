Champions League – Inter, Milan e Atalanta, tre punti a portata di mano Lipsia, Slovan e Young Boys con pochissime chance su Sisal.it

(Adnkronos) –

Roma, 25 novembre 2024 – Riparte la Champions League con il quinto turno della fase campionato che vedrà impegnate, nel martedì europeo, tre formazioni italiane. I campioni d’Italia dell’Inter ospitano il Lipsia che diventa la quattordicesima formazione tedesca a sfidare i nerazzurri. I ragazzi di Inzaghi, per gli esperti Sisal, partono favoritissimi a 1,42 rispetto al 7,50 di Openda e compagni mentre si scende a 4,75. Sommer e compagni, finora, hanno avuto un percorso quasi perfetto, tre vittorie e un pareggio, a differenza dei ragazzi di Rose che sono fermi a quota zero in classifica e, di fatto, hanno compromesso il loro cammino europeo. Sfida dove l’Over, a 1,52, si fa preferire all’Under, in quota a 2,40: di conseguenza non è escluso neanche un Ribaltone, offerto a 6,75. In questo momento, con Lautaro Martinez non al meglio ma sempre candidato a lasciare il segno a 2,00, è Marcus Thuram il grande trascinatore dell’Inter: un goal o un assist del centravanti francese si gioca a 1,57. Lois Openda, a 3,00, e Benjamin Sesko, in quota a 4,00, sono le due armi offensive a cui si affida Rose per provare a espugnare San Siro. Ad aprire le danze, in ordine temporale sarà il Milan che, dopo lo scialbo pareggio con la Juventus in campionato, vola a Bratislava ospite dello Slovan in un match delicatissimo ma che vede il Diavolo nettamente favorito. Il trionfo dei rossoneri, per gli esperti Sisal, è a bassa quota, 1,20, con il pareggio offerto a 7,00 e la vittoria dei padroni di casa che pagherebbe 15 volte la posta. Slovan e Milan si sfidano per la terza volta: nelle due precedenti occasioni, vecchie di 32 anni, gli slovacchi non hanno mai segnato alla formazione meneghina tanto che un terzo clean sheet rossonero si gioca a 1,75. Un calcio di rigore, in quota a 2,75, potrebbe indirizzare la gara in una direzione o nell’altra. Tammy Abraham, primo marcatore a 4,00, punta a guidare il Milan verso il successo ma anche Christian Pulisic, gol o assist a 1,55, vuole essere determinante. La retroguardia milanista dovrà fare attenzione a David Strelec, già 12 reti in stagione: un’altra marcatura è data a 6,00. Impegnata in trasferta anche la lanciatissima Atalanta di Gasperini, nove vittorie nelle ultime dieci uscite in tutte le competizioni. La Dea è ospite dello Young Boys, ultimo della classe in Champions, in una gara da non sottovalutare. Atalanta vincente a 1,40, successo svizzero a 7,50 mentre il pareggio si gioca a 5,00. I nerazzurri, in entrambi i precedenti con lo Young Boys è sempre passata in vantaggio: la Dea che segna per prima è offerta a 1,35. In Europa, si sa, gli arbitri lasciano sì giocare ma sono anche più severi nei cartellini: un’espulsione è data a 4,00. In questa stagione se dici Atalanta pensi a Mateo Retegui. L’attaccante della Nazionale sta vivendo la miglior annata della sua carriera e vuole dare il suo contributo anche in Europa: un gol di Retegui è offerto a 2,00. Accanto a lui agirà Ademola Lookman pronto a dare il suo contributo con un assist, in quota a 4,00. Cedric Itten, in gol a 4,50, è la punta di diamante dello Young Boys. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento. La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

