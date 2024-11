Champions League – Juventus con il Villa obiettivo imitare Rossi e Boniek. Bologna sogna la prima vittoria: successo contro il Lille a 2,35 su Sisal.it

(Adnkronos) – Roma, 26 novembre 2024 – Quarantuno anni dopo, la Juventus vola a Birmingham per sfidare l’Aston Villa in un match di Champions League. Allora, nei quarti di finale della competizione, i bianconeri di Trapattoni si imposero per 2-1 grazie alle reti di Rossi e Boniek; stavolta YIldiz e compagni vanno a caccia di punti preziosi per continuare a scalare la classifica nella nuova formula della competizione europea. Impegno non semplice per la Juventus che, secondo gli esperti Sisal, è data vincente a 3,25 ma parte sfavorita nei confronti dell’Aston Villa, offerto a 2,35, con il pareggio in quota a 3,10. L’ipotesi del Goal, a 1,80, con entrambe a segno è molto probabile tanto che, per i ragazzi oggi allenati da Thiago Motta, ripetere il risultato esatto del marzo 1983 pagherebbe 12 volte la posta mentre quello in favore degli inglesi si gioca a 10. In quella occasione due reti su tre vennero realizzate di testa: un’altra incornata vincente è offerta a 3,00. Timothy Weah proverà a caricarsi il peso offensivo della Juventus sulle spalle, a segno a 4,50, mentre Teun Koopmeiners, gol o assist a 3,15, cercherà di supportarlo in attacco. I padroni di casa hanno in Ollie Watkins, a 2,75, e Leon Bailey, a 4,50, le principali armi offensive. Va a caccia della prima, storica vittoria in Champions League il Bologna che ospita il Lille nella quinta giornata della fase campionato. Gli esperti Sisal ritengono i rossoblù favoriti a 2,35 con il pareggio offerto a 3,20 mentre il blitz esterno dei francesi si gioca a 3,10. L’Under, a 1,72, si fa preferire all’Over, a 2,00, con il Bologna che ancora deve segnare la prima rete nella manifestazione: il gol dei padroni di casa è offerto a bassa quota, 1,23. In una gara così tirata una rete dalla panchina, a 2,25, o una da fuori area, si gioca a 2,75, potrebbero risultare decisiva. Ma non da meno potrebbe essere un’espulsione, come ben sa il Bologna nell’ultima trasferta in Serie A: un cartellino rosso è in quota a 3,60. Santiago Castro, a segno a 3,00, è il principale candidato a entrare nel tabellino dei marcatori ma Riccardo Orsolini, gol o assist a 2,40, è l’uomo a cui si affida Vincenzo Italiano. Lille che ha in Jonathan David, gol a 3,00, ed Edon Zhegrova, assist a 6,00, i suoi gioielli.

