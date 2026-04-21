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Crystalweed si rinnova: nuovi collaboratori, tre infiorescenze inedite e una linea di funghi Made in Italy

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Milano, 21 Aprile 2026. Crystalweed, lo store più conosciuto in Italia per i prodotti CBD made in Italy, annuncia una serie di novità che riguardano il team editoriale, la selezione delle infiorescenze e il catalogo prodotti. 

 

Da qualche settimana il sito si avvale della collaborazione di un gruppo di professionisti che contribuiscono alla redazione degli articoli del blog e rispondono alle domande degli utenti. Una scelta che riflette la volontà di Crystalweed di curare con maggiore rigore la parte informativa del sito, in un settore dove orientarsi non è sempre semplice e dove la qualità dei contenuti ha lo stesso peso di quella dei prodotti. 

 

Il catalogo delle infiorescenze accoglie tre nuove varietà della linea Cali: la California, la Cali Royal Berry e la Cali Mandarine, che si affiancano alle referenze già presenti e ampliano una selezione costruita nel tempo con criteri precisi di qualità e provenienza. 

Crystalweed ha inoltre introdotto una linea di sette funghi in capsule vegane prodotti in Italia, composta da Auricularia, Chaga, Cordyceps, Lion’s Mane, Maitake, Reishi e Shiitake, formulati con estratti standardizzati e disponibili in confezioni da 120 capsule vegane a 29,00 € cadauna su crystalweed.it. 

 

 

Info:
 

Pagina oli: https://crystalweed.it/olio-cbd/
 

Contatti: https://crystalweed.it/
 

 

Contatti:
Crystalweed
Info@crystalweed.it
 

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Crystalweed

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© Riproduzione riservata

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