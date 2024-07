Da 0 a 40 milioni: la storia della società di vigilanza che sta conquistando l’Italia

(Adnkronos) –

Cremona, 08/07/2024 – Carlo De Nigris, fondatore e amministratore delegato di Pegaso Security, è riconosciuto come uno degli imprenditori più influenti nel settore della sicurezza e vigilanza armata in Italia. Originario della Puglia, De Nigris ha intrapreso la sua carriera imprenditoriale trasferendosi a Cremona nei primi anni 2000, dove ha fondato l'azienda che oggi è leader nel suo campo. La carriera di De Nigris inizia come guardia giurata, un ruolo che ha mantenuto per sette anni, lavorando prevalentemente durante le ore notturne. Questa esperienza ha permesso a De Nigris di acquisire competenze fondamentali nel settore della sicurezza, oltre a sviluppare un acuto senso di responsabilità e professionalità. Questi anni di servizio sono stati decisivi per la sua formazione professionale e imprenditoriale. Nel 2011, con una solida esperienza alle spalle, De Nigris ha ampliato le attività di Pegaso Security, introducendo servizi di vigilanza non armata. La sua capacità di gestire l'azienda con un forte orientamento al cliente ha portato a un rapido incremento del fatturato, che ha raggiunto i 5 milioni di euro in breve tempo. Il 2017 segna un altro capitolo importante nella storia di Pegaso Security, con l'introduzione della vigilanza armata tra i servizi offerti. Questa mossa ha accelerato la crescita dell'azienda, espandendone l'operatività non solo in Italia ma anche a livello internazionale. Al momento, Pegaso Security conta oltre 1400 dipendenti e punta a un fatturato di 40 milioni di euro entro il 2024. Uno dei riconoscimenti più significativi per De Nigris e la sua azienda è stato l'incarico per la gestione della sicurezza presso la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea a Roma. Oltre a questo prestigioso cliente, Pegaso Security serve altre entità di rilievo come la Banca di Roma, Bulgari, l'Azienda Ospedaliera Vanvitelli a Napoli, dimostrando l'alta affidabilità e qualità dei servizi offerti. Recentemente, Pegaso Security ha esteso ulteriormente la sua presenza nel mercato siciliano acquisendo la gestione di Etna Police, un'importante società di sicurezza nella regione. Inoltre, nel novembre 2023, Pegaso Security ha compiuto un altro significativo passo avanti nella sua strategia di espansione con la fusione con Newpol Barletta. Questa operazione ha rafforzato la presenza di Pegaso Security nella provincia di Barletta – Andria – Trani, consolidando il suo impegno per la sicurezza nella regione BAT. Oltre ai successi commerciali, De Nigris ha mantenuto un forte legame con la sua terra natale, investendo significativamente nella provincia di Barletta – Andria – Trani. Questo impegno si concretizzerà con la costruzione di una centrale operativa all'avanguardia, rafforzando ulteriormente il contributo di Pegaso Security alla sicurezza e al benessere della comunità locale. La visione imprenditoriale di De Nigris, incentrata sulla formazione continua e sull'innovazione tecnologica, ha permesso a Pegaso Security di rimanere leader nel settore della sicurezza, rappresentando un esempio lampante di come un approccio strategico e orientato al futuro possa portare a un successo sostanziale e duraturo. L'Azienda opera da anni nel settore della sicurezza aziendale, offrendo una vasta gamma di servizi, e costituisce un modello e riferimento anche a livello nazionale. La sua mission è garantire a enti pubblici e privati servizi con tecnologie di alta qualità.

