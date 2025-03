Dal palco ai social: il Vicenza Jazz Festival rivoluziona la comunicazione degli eventi culturali

(Adnkronos) –

Vicenza, 14 Marzo 2025 – Quando si parla di jazz, si pensa a improvvisazione, libertà espressiva e connessione emotiva con il pubblico. E se questi stessi elementi venissero applicati alla comunicazione di un evento culturale? È proprio ciò che sta accadendo con il Vicenza Jazz Festival 2025, che sta riscrivendo le regole della promozione degli eventi artistici in Italia. Applicando una strategia digitale innovativa, il festival sta dimostrando che il marketing culturale può andare oltre la semplice pubblicità, diventando un vero e proprio strumento di coinvolgimento. Dai social media all’intelligenza artificiale, passando per nuovi modelli di digital storytelling, l’evento di Vicenza si sta imponendo come un caso di studio per il settore culturale. Ma cosa sta facendo davvero la differenza? E come il Vicenza Jazz Festival è riuscito a trasformarsi in un brand culturale di successo grazie anche al digitale? Negli ultimi anni, la fruizione della musica dal vivo è cambiata radicalmente. Se un tempo i festival si affidavano esclusivamente alla pubblicità tradizionale e al passaparola locale, oggi la comunicazione digitale ha ampliato il pubblico potenziale e ha reso gli eventi accessibili a una platea globale. Il Vicenza Jazz Festival ha saputo adattarsi a questa trasformazione con una strategia multicanale che sfrutta social media, streaming, contenuti e strategie di engagement digitale. “Oggi il pubblico vuole vivere il festival ben prima dell’evento e continuare l’esperienza anche dopo l’ultima nota.” – spiega Manuel Cazzoli, CEO di Brutal Agency,che supporta il festival come partner. – “Si è costruita una narrazione che va oltre il palco, creando un dialogo costante con il nostro pubblico.” Una scelta che sta già dando risultati concreti: +35% di interazioni sui social rispetto all’anno precedente, un incremento delle vendite di biglietti online e una crescita del 25% nel traffico verso il sito ufficiale del festival. Questi numeri dimostrano che una strategia digitale ben progettata può non solo attrarre pubblico, ma anche aumentare l’engagement e il valore complessivo dell’evento. Uno degli elementi chiave della comunicazione del Vicenza Jazz Festival 2025 è il digital storytelling. Non si tratta semplicemente di pubblicare post sui social, ma di dare vita ad una narrazione coinvolgente, che faccia sentire gli spettatori parte di qualcosa di più grande. L’obiettivo è trasformare ogni spettatore in un ambasciatore del festival, creando un effetto virale che amplifica la portata dell’evento ben oltre i confini della città di Vicenza. Uno degli obiettivi del Vicenza Jazz Festival è dare spazio ai musicisti emergenti. Anche quest’anno infatti, il festival ospiterà l’Olimpico Jazz Contest, competizione dedicata in questa V edizione a giovani solisti, appartenenti all’Unione Europea, che si esprimano nei linguaggi di estrazione jazzistica. La partecipazione al contest è aperta ai batteristi dai 18 ai 30 anni, residenti nella UE, liberi da contratti discografici o editoriali in corso. La finale si svolgerà il 21 maggio, con il vincitore che si aggiudicherà il Trivellato Award, che prevede un premio in denaro di 1.500 euro e l’opportunità di esibirsi nell’edizione 2026 del festival. Al secondo classificato spetterà un riconoscimento in denaro di 500 euro per il Premio Marco Birro, giovane e talentuoso pianista scomparso l’8 marzo 2020. Infine troviamo il premio Brutal Jazz REvolution dedicato ai nuovi linguaggi, offerto da Brutal Agency, dedicato ai batteristi che utilizzano le moderne tecnologie al servizio della musica – live electronics, loop ed effetti. Il vincitore, in questo caso, avrà diritto ad un premio in denaro di 1000 €. L’intento è di riconoscere un premio per la miglior composizione originale fra quelle proposte dai partecipanti all’Olimpico Jazz Contest. Un’occasione unica per i giovani talenti del jazz, che potranno confrontarsi in un contesto prestigioso e ottenere visibilità a livello internazionale. Dietro il successo del Vicenza Jazz Festival c’è quindi anche la collaborazione con Brutal Agency, realtà specializzata marketing e consulenza strategica, che dal 2018 affianca il festival per massimizzarne la visibilità. “Abbiamo lavorato per trasformare il Vicenza Jazz Festival in un brand culturale forte, capace di attrarre pubblico attraverso strategie innovative.” – spiegano Manuel e Sebastiano Cazzoli. – “La sfida era unire tradizione e innovazione, rispettando l’anima artistica del festival ma rendendolo più accessibile e attraente per un pubblico moderno.” Un approccio che ha permesso di ottimizzare le risorse, aumentare il ritorno sugli investimenti e rafforzare il posizionamento del festival come evento di riferimento in Italia e non solo. L’innovazione digitale introdotta dal Vicenza Jazz Festival sta dimostrando che la cultura può crescere grazie alla tecnologia, senza perdere la sua autenticità. Il festival di Vicenza sta tracciando una nuova strada per la promozione della cultura, dimostrando che la musica e il digitale possono convivere in perfetta armonia. Potendo fare leva su un programma musicale di alto livello, una strategia digitale all’avanguardia e un modello innovativo di comunicazione culturale, il Vicenza Jazz Festival 2025 si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella storia degli eventi musicali in Italia. Perché il jazz non è solo musica, è un linguaggio universale, e grazie al digitale, può raggiungere e conquistare nuovi pubblici, ovunque nel mondo. Vicenza è pronta, il futuro della musica è già qui.

