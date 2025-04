“Dentista Sostenibile” investe nella cultura odontoiatrica per un paziente informato

(Adnkronos) –

“Dentista Sostenibile” e GSI – Gruppo Stomatologico Italiano rafforzano il proprio impegno nella divulgazione odontoiatrica con strumenti informativi dedicati ai pazienti. Riviste, guide pratiche e un vademecum essenziale offrono risorse chiare per orientarsi nel settore e affrontare le cure con maggiore consapevolezza.



Milano, 04/04/2025

I pazienti che devono ricorrere a cure odontoiatriche o affrontare un intervento si trovano spesso disorientati, sommersi da un’infinità di informazioni e proposte commerciali che rendono difficile fare scelte consapevoli. «Purtroppo è vero, nel dedalo di offerte il paziente fatica a distinguere ciò che è realmente valido. Per questo motivo riteniamo fondamentale investire nella divulgazione e nell’educazione, affinché ciascuno possa compiere scelte ragionate», afferma il dottor Pantaleone Citriniti, esperto in consulenza e sviluppo di centri odontoiatrici, fondatore del Gruppo Stomatologico Italiano e di Dentista Sostenibile insieme al dottor Massimo Filippo Gattuso, medico chirurgo oro-maxillo-facciale e attuale direttore scientifico di “Dentista Sostenibile”. Proprio per colmare questo divario informativo, “Dentista Sostenibile” e GSI hanno sviluppato una serie di strumenti divulgativi destinati ai pazienti. «Abbiamo ideato delle riviste informative che vengono consegnate a chi entra nelle nostre cliniche. Il nostro obiettivo è far sì che il paziente abbia un quadro chiaro e completo della qualità dei professionisti con cui interagisce e dei trattamenti a cui potrebbe sottoporsi», spiega Citriniti. Una delle pubblicazioni principali è una rivista di 28 pagine (scaricabile direttamente dal sito ufficiale: https://dentistasostenibile.com) che illustra l’approccio del gruppo, la metodologia di lavoro e le competenze degli specialisti coinvolti. «Si tratta di uno strumento che è molto più di una semplice presentazione del nostro operato, ma un vero e proprio mezzo per aiutare il paziente a orientarsi in un settore spesso poco trasparente – aggiunge Citriniti -. Accanto a questa pubblicazione è stata realizzata anche una guida destinata a chi ha già affrontato un intervento, con un focus dettagliato sulla gestione post-operatoria. Questa seconda pubblicazione fornisce indicazioni chiare su cosa aspettarsi nei giorni successivi all’operazione, spiegando in modo semplice e accessibile le fasi della guarigione, le possibili reazioni dell’organismo e le precauzioni da adottare per evitare complicazioni. Include anche una sezione dedicata alla dieta post-operatoria, con suggerimenti su alimenti consigliati e cibi da evitare. In concreto, aiuta il paziente a ristabilirsi nel miglior modo possibile». L’informazione non si ferma alle riviste: «Abbiamo anche creato una sorta di vademecum con nove semplici regole – sottolinea Citriniti -. Tra i consigli fondamentali si trovano indicazioni sulla fiducia nel professionista, la trasparenza dei prezzi, la certificazione degli impianti e l’importanza di richiedere il passaporto degli impianti. Nessuno deve aver paura di fare domande: chiedere quanta esperienza ha il professionista in implantologia, assicurarsi che il piano di cura sia chiaro e il prezzo non subisca variazioni sono diritti fondamentali del paziente. Inoltre, è importante sapere che l’IVA nel settore dentistico non esiste dal 1972: a buon intenditor, poche parole». Citriniti conclude con un monito: «Diffidate di chi promette una garanzia economica a vita. Noi, ad esempio, offriamo una garanzia economica di 10 anni, che rappresenta il nostro impegno concreto nei confronti dei pazienti». Con queste iniziative, “Dentista Sostenibile” conferma la propria attenzione non solo nell’erogare cure odontoiatriche di qualità, ma anche nel promuovere una cultura della consapevolezza, offrendo strumenti pratici affinché ogni paziente possa compiere scelte informate e sicure per la propria salute dentale.

Contatti: https://dentistasostenibile.com

