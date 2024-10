Digital Signage: la nuova era della comunicazione

(Adnkronos) – Pesaro, 11/10/2024.Il digital signage ha rivoluzionato il modo di comunicare delle aziende. Ha aperto le porte a nuove forme di comunicazione e di advertising. Personalizzate, immersive e decisamente più coinvolgenti. Con l’evoluzione della tecnologia, sempre più organizzazioni scelgono di implementare il digital signage, riconoscendo i suoi numerosi benefici. Ma quali sono i suoi vantaggi? Il digital signage cattura l’attenzione delle persone in maniera molto più efficace rispetto ai metodi tradizionali. L’utilizzo di immagini in movimento, video, e contenuti interattivi suscitano maggiore interesse in visitatori e clienti, rispetto ai classici manifesti cartacei. Un fattore fondamentale in ambienti altamente frequentati come negozi, ristoranti, aeroporti e ospedali, dove è importante comunicare informazioni in modo chiaro e immediato. Inoltre, il digital signage offre la possibilità di mostrare messaggi personalizzati e adattabili a seconda del pubblico e del momento così da aumentare le probabilità di raggiungere efficacemente i propri clienti. Un altro grande vantaggio sta nella rapidità con cui si gestiscono i contenuti. Mentre volantini e flyer richiedono stampa e distribuzione fisica, il digital signage permette di aggiornare i messaggi in tempo reale, con pochi clic. Perfetto per gestire offerte promozionali a breve termine, cambiare messaggi durante il corso della giornata, o nel caso di modifiche all’ultimo minuto. L’investimento iniziale che richiede l’installazione di un sistema Digital Signage può spaventare ma sul lungo termine la riduzione dei costi è notevole: si risparmia sui costi di stampa e su quelli di distribuzione dato che tutti i contenuti vengono gestiti digitalmente. Inoltre, grazie alla gestione da remoto, messaggi e informazioni possono essere aggiornati da un’unica postazione centrale, senza necessità di personale che si sposti per sostituire fisicamente i materiali, risparmiando tempo. Se poi le risorse per un investimento iniziale sono limitate si può ridurre l’impatto optando per un digital signage in versione gratuita e iniziando con un numero di monitor limitato. L’esperienza delle persone in contesti commerciali e non, è notevolmente migliorata grazie al digital signage. Nei negozi, per esempio, i clienti posso ottenere informazioni aggiuntive sui prodotti senza dover attendere l’arrivo di un commesso che può delegare a monitor e totem anche il compito di suggerire promozioni e offrire consigli d’acquisto. Nei ristoranti, il digital signage permette di visualizzare i menu in modo dinamico, rendendo più facile e veloce la scelta. In ambienti come ospedali o aeroporti, dove lo staff ha un grande flusso di persone da gestire 24/7, il digital signage può liberarli dalla gestione delle richieste di informazioni di servizio. In questo modo, ai visitatori vengono offerte informazioni puntuali e aggiornate mentre il personale può concentrarsi su altre mansioni dove l’intervento umano è fondamentale. Esistono diverse soluzioni digital signage, che spaziano da versioni gratuite a soluzioni più avanzate e a pagamento. I software digital signage gratuiti mettono a disposizione dell’utente funzionalità di base come la creazione di slider di immagini, la programmazione dei contenuti e la gestione remota. Di solito offrono anche un’assistenza tramite email e un portale di guide che viene costantemente aggiornato in modo da offrire agli utenti un supporto costante. Sono ideali per chi ha un budget limitato o per chi vuole avere un assaggio di come funziona il Digital Signage prima di passare a un piano a pagamento. Per le aziende che invece sanno già di avere bisogno di funzionalità più avanzate, come l’integrazione con altre piattaforme di marketing, l’analisi avanzata dei dati o la possibilità di creare contenuti interattivi, i software a pagamento rappresentano una scelta più adeguata. Assicurano maggiore personalizzazione e scalabilità. Non è l’azienda che deve adattarsi al digital signage ma sarà lui a essere costruito per rispondere alle esigenze aziendali. I software digital signage a pagamento solitamente garantiscono un’assistenza anche tramite telefono e un monitoraggio delle reti costante per intervenire in caso di malfunzionamento o anomalie. Possiamo dire che il digital signage oggi rappresenta una delle soluzioni migliori per comunicare con il pubblico, coinvolgere i clienti e ottimizzare le operazioni interne. Grazie alla sua flessibilità, capacità di ridurre i costi e migliorare l’esperienza del cliente, è diventato uno strumento chiave per molte organizzazioni. Per maggiori informazioni Visionbox.it Srl Benefit Viale Napoli 83, Pesaro adv@visionbox.it —immediapresswebinfo@adnkronos.com (Web Info)