Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) dichiara un portafoglio complessivo di circa 374 milioni di dollari, che comprende OpenAI, Beast Industries, oltre 11.000 ETH e più di 283 milioni di token WLD

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Composizione della tesoreria di Eightco al 27 maggio 2026: 90 milioni di dollari in azioni OpenAI (indirette), 18 milioni di dollari in azioni Beast Industries, 11.068 ETH, 283 milioni di WLD e 144 milioni di dollari in contanti e mezzi equivalenti, per un totale di circa 374 milioni di dollari

World offre una soluzione al problema del “doppio umano” in un mondo in cui aumentano i deepfake

Dati indipendenti indicano che il prossimo social network di OpenAI rientrerà in una categoria in cui la percentuale di utenti non umani è già pari al 15-43%, rafforzando così la richiesta della rete “Proof of Human” di Worldcoin

Nuovi dati mostrano che l’attività dei bot, generata dall’IA e non autentica varia adesso dal 15% al 75% dell’attività su otto domini Internet principali, tra cui il 75% del volume di trading di Polymarket, il 53% del traffico web e il 47% delle e-mail, confermando che Internet ha un problema in termini umani

Eightco offre un’esposizione indiretta ad alcune delle società private più innovative, tra cui OpenAI e Beast Industries

EASTON, Pennsylvania, 2 giugno 2026 /PRNewswire/ — Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) (“Eightco” o “la Società”) ha fornito oggi un aggiornamento sulle proprie partecipazioni complessive, evidenziando la crescente presenza nel settore degli asset digitali e degli investimenti strategici in società tecnologiche private leader.

Al 27 maggio 2026, ore 16:00 ET, ORBS detiene partecipazioni che includono un investimento di 90 milioni di dollari (indirettamente, tramite società veicolo) in OpenAI, un investimento di 18 milioni di dollari in Beast Industries, un investimento di 1 milione di dollari in Mythical Games, 283.452.700 Worldcoin (WLD) a 0,35 dollari per WLD (secondo Coinbase), 11.068 Ethereum (ETH) e un totale di 144 milioni di dollari in contanti e stablecoin, per un valore complessivo delle partecipazioni pari a circa 374 milioni di dollari.

Punti chiave relativi alle attività di tesoreria di ORBS nell’ultima settimana

Il management di ORBS ritiene che il portafoglio di tesoreria della Società contenga alcuni degli elementi più cruciali per il futuro dell’intelligenza artificiale e del sistema finanziario digitale. Tra le partecipazioni, i punti salienti delle ultime settimane sono:

“La capacità del modello di OpenAI di risolvere un rompicapo matematico risalente a 80 anni fa, senza alcun intervento umano, dimostra eccezionali capacità di ragionamento”, ha affermato Thomas “Tom” Lee, membro del consiglio di amministrazione di Eightco. “Riteniamo che ciò rafforzi la nostra strategia di investimento per far sì che OpenAI rappresenti circa il 24% del bilancio di ORBS.”

Eightco: esposizione ai principali megatrend

Eightco si fonda su tre megatrend che, secondo le previsioni dell’azienda, plasmeranno il prossimo decennio dell’innovazione: intelligenza artificiale, identità digitale ed economia dei creator, con posizioni in ciascuno di essi attraverso investimenti indiretti in OpenAI (24% delle partecipazioni in portafoglio di ORBS), Worldcoin (26%) e Beast Industries (5%).

IA — OpenAI

Eightco ha investito circa 90 milioni di dollari in veicoli a scopo speciale con esposizione a partecipazioni azionarie nella società madre di OpenAI, pari a circa il 24% delle attività di tesoreria, una delle concentrazioni più elevate tra tutti i veicoli quotati.

ChatGPT, l’app consumer di OpenAI, è diventata l’app consumer di intelligenza artificiale numero uno al mondo (Sensor Tower) e nel febbraio 2026 ha superato i 900 milioni di utenti attivi settimanali, diventando così la tecnologia consumer con la crescita più rapida della storia (UBS via Reuters).

Identità digitale — Token WLD

Eightco detiene oltre 283 milioni di WLD, pari a circa l’8,3% della fornitura circolante, la maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale e che costituisce circa il 26% degli asset di tesoreria di Eightco.

Worldcoin è il token nativo di World, una rete globale Proof of Human creata da Tools for Humanity (cofondata da Sam Altman e Alex Blania) e gestita dalla World Foundation. I dispositivi Orb rilasciano un World ID che tutela la privacy e verifica che l’utente sia una persona fisica e non un agente IA.

In base al modello di business annunciato da World, le applicazioni pagano commissioni per ogni verifica, mentre la verifica degli utenti finali rimane gratuita, con sia gli emittenti di credenziali che il protocollo World che monetizzano l’autenticazione degli utenti verificati. World individua un’opportunità di fatturato potenziale complessiva pari a 6,35 trilioni di dollari in 13 settori, tra cui quello bancario, l’e-commerce, il gaming, i social media e l’IA agentica (secondo Tools for Humanity).

Economia dei creator — Beast Industries

Eightco ha investito 18 milioni di dollari nel capitale azionario di Beast Industries, pari a circa il 5% delle attività di tesoreria.

Beast Industries vanta una delle più ampie reti di distribuzione diretta al consumatore al mondo, con oltre 500 milioni di follower complessivi su tutte le piattaforme, grazie soprattutto a MrBeast, la persona più seguita su YouTube a livello globale. Man mano che l’intelligenza artificiale trasforma in commodity la creazione di contenuti, la distribuzione e la fiducia del pubblico diventano risorse sempre più ridotte.

Informazioni su Eightco Holdings Inc.

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una holding quotata in borsa, che sta implementando una strategia di tesoreria innovativa basata su Worldcoin (WLD), offrendo agli investitori un’esposizione indiretta a un singolo ticker a tre dei trend principali di questo ciclo: l’IA attraverso il suo investimento indiretto in OpenAI, l’identità digitale attraverso la posizione di maggiore detentore pubblico di WLD e del protocollo Proof-of-Human, e l’economia dei creator attraverso la partecipazione azionaria in Beast Industries di MrBeast. Grazie al supporto di investitori istituzionali leader, tra cui Bitmine Immersion Technologies Inc. (NYSE: BMNR), MOZAYYX, World Foundation, CoinFund, Discovery Capital Management, FalconX, Payward/Kraken, Pantera e GSR, Eightco sta creando l’infrastruttura per la verifica umana nell’era dell’IA agentica.

Per ulteriori informazioni:X: @iamhuman_orbsSito web: 8co.holdings

Domande frequenti

Che cos’è il titolo ORBS?

Eightco Holdings Inc. (NASDAQ: ORBS) è una società quotata in borsa al Nasdaq. ORBS offre un’esposizione indiretta a: OpenAI e Beast Industries.

Chi possiede più Worldcoin (WLD)?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) detiene 283 milioni di WLD, pari a circa l’8,30% dell’offerta circolante e alla maggiore posizione istituzionale resa pubblica a livello globale.

Cosa è Proof of Human?

Proof of Human è una verifica crittografica, secondo cui un utente è una persona fisica unica e vivente, non un bot o un agente IA. Si tratta di un’infrastruttura fondamentale per i social network, i sistemi bancari e qualsiasi sistema che richieda il principio “una persona, un account” nell’era dell’IA agentica.

In che modo Eightco (ORBS) si collega a Proof of Human?

Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS) è il maggiore detentore istituzionale pubblicamente noto di Worldcoin (WLD), il token che alimenta la rete Proof of Human di World.

Chi è CEO di Eightco Holdings?

Kevin O’Donnell è CEO di Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS). Nel consiglio di amministrazione della società vi sono Tom Lee (Managing Partner e Responsabile della ricerca presso Fundstrat e presidente di Bitmine Immersion Technologies (NYSE: BMNR)) e, in veste di consulente del consiglio di amministrazione, Brett Winton (Chief Futurist presso ARK Invest).

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali ai sensi del Private Securities Litigation Reform Act del 1995. Tutte le dichiarazioni contenute nel presente comunicato stampa, ad eccezione di quelle relative a fatti storici, potrebbero essere considerate di natura previsionale, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le dichiarazioni riguardanti: le aspettative della Società secondo cui l’intelligenza artificiale, l’identità digitale e l’economia dei creator plasmeranno il prossimo decennio di innovazione; le aspettative relative allo sviluppo e all’adozione dell’intelligenza artificiale autonoma; le notizie riportate dai media secondo cui OpenAI si starebbe preparando a presentare una richiesta di quotazione in borsa e le aspettative secondo cui l’IPO di OpenAI sarebbe una delle più attese del 2026; le previsioni del management di Beast Industries relative a un fatturato di 1,6 miliardi di dollari per l’intero anno 2026; le aspettative relative alle capacità di Beast Industries come piattaforma mediatica di nuova generazione; dichiarazioni relative al fatto che Beast Games sia la serie non sceneggiata più vista su Amazon Prime Video; aspettative relative all’adozione del protocollo World ID nelle applicazioni aziendali e di consumo; convinzioni secondo cui la verifica Proof-of-Human sta diventando un’infrastruttura essenziale per i social network, il settore bancario, il commercio autonomo e i sistemi finanziari nell’era dell’intelligenza artificiale autonoma, e dichiarazioni sulla necessità di implementare la verifica Proof-of-Human in più settori della società e dell’economia; dichiarazioni relative alle percentuali di attività non umana e dei bot sulle piattaforme Internet, tra cui Polymarket, traffico web, e-mail, esecuzione di operazioni azionarie, creazione di siti web e recensioni di prodotti online; dichiarazioni relative alle opportunità di fatturato potenziali di World in diversi settori, tra cui quello bancario, dell’e-commerce, dei giochi, dei social media e dell’IA agentica; la strategia di tesoreria della Società e i benefici previsti dalle sue partecipazioni indirette in OpenAI (tramite società veicolo) e dalle sue partecipazioni in WLD e Beast Industries; la convinzione della Società che il proprio portafoglio di tesoreria contenga elementi fondamentali per il futuro sistema finanziario digitale e basato sull’IA; dichiarazioni relative all’importanza della distribuzione e della fiducia del pubblico man mano che l’IA rende la produzione di contenuti un bene di consumo; dichiarazioni relative al modello di OpenAI che confuta autonomamente una congettura centrale nella geometria discreta e alle capacità di ragionamento dei modelli di OpenAI; dichiarazioni relative al lancio e alle funzionalità di ChatGPT Personal Finance; e dichiarazioni di un membro del Consiglio di Amministrazione della Società relative alla solidità della tesi di investimento della Società su OpenAI. Termini quali “si prevede”, “si aspetta”, “sarà”, “prevede”, “continua”, “amplia”, “promuove”, “sviluppa”, “ritiene”, “linee guida”, “obiettivo”, “potrebbe”, “rimane”, “progetto”, “prospettiva”, “intende”, “si stima”, “potrebbe”, “dovrebbe” e altre parole e termini di significato ed espressione simili hanno lo scopo di identificare dichiarazioni previsionali, sebbene non tutte le dichiarazioni previsionali contengano tali termini. Le dichiarazioni previsionali si basano su convinzioni e ipotesi attuali del management, le quali sono soggette a rischi e incertezze e non costituiscono garanzie di risultati futuri. I risultati effettivi potrebbero differire in modo sostanziale da quelli contenuti in qualsiasi dichiarazione previsionale a causa di vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: l’incapacità della Società di influenzare la gestione o le operazioni di società private in cui la Società non detiene una partecipazione di controllo, tra cui OpenAI e Beast Industries; il rischio di perdita o svalutazione degli investimenti strategici della Società, inclusa la sua posizione indiretta nel capitale di OpenAI (detenuta tramite veicoli a scopo speciale), la sua posizione in WLD e la sua posizione nel capitale di Beast Industries; la capacità della Società di mantenere la conformità ai requisiti di quotazione continua del Nasdaq; costi, oneri o spese imprevisti che riducono le risorse di capitale della Società o ritardano in altro modo l’impiego di capitale; l’incapacità di raccogliere capitale adeguato per finanziare o espandere le proprie operazioni aziendali o gli investimenti strategici; volatilità dei prezzi degli asset digitali, inclusi WLD ed ETH, che potrebbe influire in modo significativo sul valore delle partecipazioni di tesoreria della Società; cambiamenti normativi, legislazione futura e regolamentazione che incidono negativamente sugli asset digitali, sull’adozione dell’intelligenza artificiale o sulla raccolta di dati biometrici; rischi relativi allo sviluppo, all’adozione e all’accettazione da parte del mercato della tecnologia Proof-of-Human e della rete World; incertezza riguardo al ritmo e alla traiettoria dell’implementazione dell’IA agentica nelle applicazioni aziendali e di consumo; l’incertezza relativa alla roadmap dei prodotti di OpenAI e alle tempistiche o al lancio di una eventuale IPO; rischi relativi alla capacità di Beast Industries di raggiungere le proprie previsioni di fatturato o le proiezioni di crescita; il rischio che i dati di terze parti relativi all’attività su Internet non umana possano essere imprecisi o soggetti a modifiche e il cambiamento delle posizioni dell’opinione pubblica e dei governi sugli asset digitali o sui settori legati all’intelligenza artificiale. Alla luce di tali rischi e incertezze, si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su tali dichiarazioni previsionali. Per un’analisi di altri rischi e incertezze, nonché di altri fattori rilevanti, ognuno dei quali potrebbe far sì che i risultati effettivi di Eightco differiscano da quelli contenuti nelle dichiarazioni previsionali qui riportate, si rimanda ai documenti depositati da Eightco presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”), inclusi i fattori di rischio e altre informazioni contenute nella sua Relazione annuale sul modulo 10-K depositata presso la SEC il 15 aprile 2026 e nei successivi documenti depositati presso la SEC e disponibili al pubblico. Tutte le informazioni contenute nel presente comunicato stampa sono aggiornate alla data di pubblicazione e Eightco non si assume alcun obbligo di aggiornare tali informazioni o di annunciare pubblicamente i risultati di eventuali revisioni di tali dichiarazioni al fine di riflettere eventi o sviluppi futuri, salvo quanto richiesto dalla legge.

FONTE Eightco Holdings (NASDAQ: ORBS)

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