Elesa a SPS 2026: soluzioni avanzate per sicurezza, efficienza e controllo nell’automazione industriale

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

ELESA S.p.A., azienda di riferimento nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali, partecipa a SPS Italia 2026 (Parma, 26-28 maggio), la fiera per l’industria intelligente e digitale, riconosciuta come punto di riferimento per il comparto manifatturiero italiano e appuntamento annuale dedicato ai principali trend e alle sfide dell’automazione industriale.



Nel contesto di una manifattura sempre più automatizzata e interconnessa, Elesa porta in fiera una selezione di componenti e tecnologie progettati per rispondere alle esigenze di sicurezza, precisione e continuità operativa dei moderni impianti industriali:



SPS 2026



Con la partecipazione a SPS, Elesa conferma il proprio impegno nello sviluppo di componenti e soluzioni tecnologiche in grado di supportare l’evoluzione dell’automazione industriale, mettendo a disposizione del mercato competenze progettuali, qualità dei materiali e costante attenzione all’innovazione.

Elesa accoglie operatori e professionisti del settore presso il Padiglione 3 – Stand E055, per approfondire da vicino le soluzioni sviluppate per l’automazione industriale.

1941 – 2026 Da oltre 80 anni al servizio dell’industria



Fondata nel 1941, Elesa S.p.A. è oggi un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di componenti standard per macchine e attrezzature industriali. L’azienda offre la più ampia gamma di soluzioni sul mercato, tra cui manopole, maniglie, volantini, indicatori di posizione, elementi di serraggio, cerniere, piedini di livellamento, ruote e accessori per l’automazione.

Con sede a Monza e una solida rete vendite internazionale che include 15 filiali commerciali, 7 quelle dirette in Canada, Francia, Messico, Regno Unito, Stati Uniti, Svezia e Svizzera, e 8 in joint-venture Elesa+Ganter in Austria, Cina, India, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna e Turchia, Elesa esporta i suoi prodotti in oltre 60 paesi, offrendo supporto tecnico, disponibilità a magazzino e servizio clienti altamente qualificato.

L’attenzione costante alla ricerca e sviluppo, unita a un design industriale distintivo e alla qualità dei materiali, rende Elesa il partner ideale per tutte le aziende che puntano a efficienza, ergonomia e innovazione nei propri impianti.

Contatti:

Publicis Value Service Srl Divisione MSL

stella.deangelis@mslgroup.com



COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Responsabilità editoriale di Publicis Value Service Srl Divisione MSL

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