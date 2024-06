Elezioni Usa 2024 – È ancora Biden contro Trump per la Casa Bianca Michelle Obama, trionfo a 12 su Sisal.it, sogna un’elezione storica

(Adnkronos) –

Roma, 27 giugno 2024 – Chi sarà il prossimo Presidente degli USA? Mancano meno di cinque mesi per scoprirlo, ma nel frattempo oggi i riflettori della CNN e quelli di tutto il mondo si accendono sul primo confronto televisivo che avverrà tra il democratico Joe Biden, Presidente in carica, e il repubblicano Donald J.Trump. I due papabili candidati in comune hanno solo la volontà di essere rieletti, per il resto le visioni sono opposte su moltissime tematiche rilevanti: l'economia, l'ambiente, la cultura, l'immigrazione e la politica occidentale. Secondo gli esperti Sisal sono loro i due grandi favoriti per sedersi alla Casa Bianca nei prossimi quattro anni. L’ex Presidente Trump, vincente a 1,60, parte davanti a tutti per la vittoria il 5 novembre. D’altro canto, l’operato di Biden sembra non convincere gli americani così come questa sua ricandidatura. Su Sisal.it la sua riconferma è infatti offerta a 2,75.

Che chance avrebbe invece l’America di avere, per la prima volta nella storia, un Presidente donna? Poche, ma non impossibili, se guardiamo ai pronostici: Michelle Obama, a 12, Kamala Harris, in quota a 66 e l’inarrestabile Hillary Clinton il cui trionfo pagherebbe 100 volte la posta. Se è vero che in America Presidente può diventarlo davvero chiunque, quasi certo è che difficilmente si vedranno alcuni dei personaggi più importanti e famosi sul jet set americano e non solo diventare Inquilini della Casa Bianca. Qualche esempio? Elon Musk, Jeff Besoz, Morgan Freeman, Oprah Winfrey, Bill Gates, Will Smith, George Clooney o Kanye West: partono tutti alla pari ma a 500. Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

