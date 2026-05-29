Entain Italia presenta il Report di Sostenibilità 2025

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE

Roma, 29 maggio – Entain Italia ha pubblicato il Report di Sostenibilità 2025, che giunto alla sua quinta edizione, racconta un anno di trasformazione per il settore e di evoluzione per l’azienda, che, presente in Italia da oltre 20 anni, conta oggi 564 dipendenti e attraverso la propria rete di punti vendita occupa indirettamente oltre 5000 persone in Italia.

Il report racconta un quadro coerente della visione aziendale che unisce sviluppo economico, responsabilità e innovazione e introduce un nuovo approccio al racconto dei risultati, arricchito dalle voci e dalle prospettive degli stakeholder, con l’obiettivo di restituire in modo più completo le dinamiche del settore e il valore generato.

In dettaglio, I risultati economici hanno confermato la solidità del modello di Entain Italia, che, nel 2025 ha registrato 674 milioni di euro di fatturato e 164 milioni di euro di EBITDA, con investimenti in tecnologia e sicurezza per 4 milioni di euro e 171 milioni di euro versati allo Stato.



Contestualmente Entain Italia ha rafforzato il proprio impegno per un impatto sociale positivo, realizzando iniziative concrete nei territori, in stretta collaborazione con le istituzioni e le realtà del terzo settore impegnate all’interno delle diverse comunità locali. Nel 2025, l’azienda ha investito direttamente circa 500mila euro per lo sviluppo di iniziative sociali, sostenendo 9 progetti e collaborando con 10 organizzazioni, con la partecipazione attiva di oltre 230 dipendenti.

In questo ambito Entain ha sviluppato un approccio strutturato, con la creazione di una vera e propria piattaforma di collaborazione con istituzioni, fondazioni, aziende e associazioni, che basandosi sull’ascolto dei bisogni locali, co-progetta e sviluppa i singoli interventi misurandone l’impatto nel tempo. Tale approccio ha consentito di moltiplicare il valore dei progetti sostenuti che, nel 2025, ha superato il milione di euro. In questo contesto, il CSR Award di Entain Italia, giunto alla sua quarta edizione, rappresenta il progetto cardine attraverso il quale l’azienda supporta progetti che realizzano inclusione sociale attraverso lo sport. Tra gli interventi più rilevanti realizzati nel corso del 2025, la cittadella sportiva completata all’interno della Casa Circondariale di Secondigliano, con l’organizzazione anche di un calendario continuo di corsi di formazione professionale finalizzati a favorire il reinserimento sociale, e gli interventi di riqualificazione, come quello dei Campi Sportivi Roberta Guaineri, presso l’Istituto Rinnovata Pizzigoni di Milano, che hanno restituito alle comunità spazi allestiti e accessibili a tutti per la pratica sportiva.

Nel 2025 Entain Italia ha messo al centro delle sue attività anche il sostegno allo sviluppo delle proprie persone, con oltre 27.000 ore di formazione erogate, a supporto della crescita professionale e della diffusione di una cultura organizzativa responsabile e partecipativa.

Il Report 2025 evidenzia inoltre i progressi ottenuti sul piano ambientale, con la riduzione del 18% delle emissioni e una flotta aziendale per il 74% elettrificata, e sul piano della governance, con il rafforzamento dei presidi di controllo e l’integrazione tra compliance, tecnologia e sviluppo del business.

La tutela del cliente è sempre centrale nella strategia aziendale, e parte integrante dell’esperienza di gioco. Entain Italia ha introdotto strumenti più evoluti, grazie agli investimenti costanti nell’innovazione tecnologica, come limiti di gioco, autoesclusione e monitoraggio dei comportamenti, in modo da rendere l’ecosistema di gioco più sicuro e trasparente.

«Il 2025 ha rappresentato un momento particolarmente importante per il gioco regolamentato, che sta vivendo una fase di profonda trasformazione, segnata dal riordino normativo e dal progressivo innalzamento degli standard di trasparenza, controllo e tutela del consumatore. Il prossimo rinnovo delle concessioni Retail rappresenterà uno spartiacque che accompagnerà il mercato verso una fase più matura, premiando gli operatori più solidi e strutturati. In questo contesto, Entain Italia intende continuare a distinguersi investendo in innovazione, responsabilità e qualità dell’offerta, rafforzando il modello integrato tra fisico e digitale e contribuendo attivamente allo sviluppo di un modello sempre più sostenibile e orientato alla creazione di valore nel lungo periodo» ha dichiarato Giuliano Guinci, Public Affairs, Sustainability & Retail Operations Director di Entain Italia.



Entain Italia



L’azienda italiana del Gruppo Entain, presente nel Paese da oltre 20 anni, gestisce tre marchi iconici nel settore dell’intrattenimento: Eurobet, Bwin e Gioco Digitale. Oggi conta oltre 500 dipendenti e attraverso la propria rete di punti vendita occupa indirettamente oltre 5000 persone. L’azienda è presente sul territorio con oltre 1000 punti vendita ed un canale online, fonda tutta la sua strategia su responsabilità, innovazione e fiducia.

Il Gruppo Entain è quotato alla Borsa di Londra (FTSE 100) è leader internazionale nel settore dell’intrattenimento che opera nei principali mercati regolamentati dei cinque continenti. Conta circa 30000 dipendenti in oltre 20 uffici operativi, gestisce oltre 140 licenze in oltre 40 paesi.

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