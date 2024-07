Esplosione di gusto a Taormina: successo per Gelato Experience, il primo di un ciclo di eventi firmati Don Peppinu

(Adnkronos) – 200 ospiti, assaggi con sperimentazioni di consistenze e sensazioni a cura di Peppe Flamingo e Salvatore Carpenzano, accompagnato da cocktail originali ideati da Peppe Flamingo e Giovanni Torre. Il menù completo Roma, 30 luglio 2024 – A Taormina c’è stata una vera e propria esplosione di gusto! Sabato 27 luglio si è tenuta la Gelato Experience presso la nuova bottega di Don Peppinu, in Corso Umberto 46. Un evento esclusivo, accessibile solo su invito, durante il quale è stato offerto ai circa 200 ospiti un viaggio sensoriale senza precedenti, che ha abbattuto i confini del gusto attraverso degustazioni straordinarie e decisamente inusuali. Si tratta del primo appuntamento di un ciclo di eventi, che riprenderanno in autunno, per elevare il gelato

a protagonista della tavola. Non più solo dolce da fine pasto, spesso sottovalutato e banalizzato, ma elemento essenziale di fine dining e mixology. Immaginate di assaporare gelati al gambero rosso e al gin tonic. Ogni assaggio era una rivelazione, ideata per sorprendere, incantare e deliziare anche i palati più raffinati. Una volta aperte le porte di questo laboratorio, ogni certezza è stata abbandonata per lasciare spazio a sapori, sentori e consistenze diverse e inaspettate, ma sempre sublimi. L’evento, intimo e coinvolgente, è stato il frutto della collaborazione tra Peppe Flamingo, proprietario dei marchi Don Peppinu e Marzapani e nipote dello storico fondatore, S

alvatore Carpenzano, chef del ristorante Campisi di Marzamemi, e Giovanni Torre, bartender del Circus. Le loro straordinarie competenze hanno creato un’esperienza che ha travolto tutti e 5 i sensi. La serata è stata arricchita dai prodotti Acquamaris, il gin dal sapore mediterraneo, e Amara, l’amaro di arancia rossa di Sicilia IGP, che hanno esaltato ulteriormente ogni degustazione. “Per noi io cibo è sperimentazione, ricerca continua, desiderio di trovare sempre nuovi modi per stimolare e sorprendere il palato. – Ha commentato Peppe Flamingo – Questo primo appuntamento del ciclo Gelato Experience è stato una grande festa di sapori, con vecchi e nuovi amici, per celebrare i prodotti della nostra terra, la tradizione culinaria italiana, arricchita da contaminazioni da tutto il mondo. Un vero e proprio viaggio sensoriale, in grado di far provare sensazioni nuove. Perché il cibo deve essere ricerca continua di qualcosa di nuovo, una vera e propria scoperta ad ogni boccone. Quindi, vi aspetto numerosi per il prossimo appuntamento!”.

Il menù degli assaggi, con sperimentazione di consistenze e sensazioni a cura di Peppe Flamingo e Salvatore Carpenzano, comprendeva: •Nachos croccante, sorbetto al guacamole e gambero rosso, con un pizzico di marmellata al peperoncino e decorato con bottarga e fiori elettrici. Un connubio sorprendente di consistenze e sapori. La croccantezza dei nachos si sposa perfettamente con la freschezza del sorbetto al guacamole, mentre il gambero rosso, arricchito con bottarga e fiori elettrici, aggiunge un tocco di mare e di magia al piatto. •Cetriolo, granita gazpacho frizzante e ricciola, decorato con fiori edibili. Un piatto che racconta la freschezza dell’estate siciliana. Il cetriolo si unisce alla granita di gazpacho frizzante, creando una base fresca e dissetante per la ricciola, delicatamente decorata con fiori edibili, per un’esperienza gustativa e visiva unica. •Sorbetto passion fruit con perline scoppiettanti, sgombro flambato alla sola, sfere di riso croccante e decorato con polvere di ricci. Un’esplosione di sapori esotici e consistenze contrastanti, che ipnotizzerà il palato. Il sorbetto al passion fruit, arricchito con perline scoppiettanti, si abbina all’umami dello sgombro flambato alla soia e alla croccantezza delle sfere di riso. Le proposte di cocktail a cura di Peppe Flamingo e Giovanni Torre: •Amara Spritz: Aria di Mare, Amaro Amara, sorbetto limone e nepetella, Metodo Classico •Circus Sgroppino: Aquamaris Vodka, sorbetto al Mango Siciliano •Don Peppinu Tonic: Aquamaris gin, sorbetto all’Anguria e basilico, Tonic water •Finto Mojito (Analcolico): Granita Lime e Menta e soda Per maggiori informazioni:

