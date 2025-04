Evento di spicco della Hong Kong Interior Design Week 2025: aperta la mostra Riflessione Urbana a Milano per celebrare talenti di Hong Kong nell’interior design e nella produzione di mobili

(Adnkronos) – HONG KONG SAR – Media OutReach Newswire – 14 Aprile 2025 – Con lo scopo di celebrare gli eccezionali risultati dell’industria del design degli interni di Hong Kong e di promuovere la sua reputazione internazionale, la Hong Kong Interior Design Association (HKIDA) è orgogliosa di presentare la terza edizione della Hong Kong Interior Design Week 2025. La manifestazione è organizzata insieme alla Cultural and Creative Industries Development Agency (CCIDA) sotto l’egida dell’Ufficio Cultura, Sport e Turismo della regione amministrativa speciale di Hong Kong come sponsor principale. L’evento si svolge a Hong Konge in Italia e comprende una vasta gamma di iniziative, tra cui mostre e forum di design. La mostra “Riflessione Urbana”, evento di spicco della Hong Kong Interior Design Week 2025 e collaborazione innovativa che riunisce dieci gruppi di famosi interior designer e produttori di mobili con sede a Hong Kong, è stata inaugurata ufficialmente il 6 aprile 2025. All’apertura della mostra a Milano erano presenti la Presidente di HKIDA, Louisa Young, insieme ai due Co-Presidenti della Hong Kong Interior Design Week 2025, CM Jao e Tik Chan, e a dieci gruppi di famosi interior designer e produttori di mobili di Hong Kong. Durante la cerimonia, i dieci gruppi di interior designer di Hong Kong hanno presentato dettagliatamente le loro opere a professionisti dell’industria e ai media, illustrando la singolare visione creativa dei designer di Hong Kong. Tra i dieci gruppi che partecipano alla mostra “Riflessione Urbana” ci sono designer nativi di Hong Kong, ma anche colleghi originari del Regno Unito, della Francia e della Repubblica Ceca. Sono tutti accomunati dalla scelta di perseguire la carriera di designer di interni a Hong Kong, sottolineando i vantaggi offerti dall’ambiente multiculturale e molto internazionale della città. Le élite di tutto il mondo trovano così una piattaforma ideale per scambiare idee e per presentare le proprie ambizioni. Le dieci creazioni non sono soltanto uniche per quanto riguarda forma e funzione, ma incarnano anche principi di sostenibilità, dato che utilizzano materiali come filati riciclati e vetro riutilizzato degli iconici tram di Hong Kong. I lavori trasmettono la consapevolezza della responsabilità per la tutela ambientale e il valore delle risorse, provando la compatibilità tra design ed ecologia. La collezione mostra la singolare creatività ed esperienza nella produzione presenti ad Hong Kong, affermandone la posizione a livello internazionale.

Informazioni sulla mostra:

Milano, Italia 7-13 aprile 2025, LOFT @ Superstudio Più (Via Tortona, 27, 20144 Milano MI, Italia) Hong Kong: 19-22 giugno 2025, Art Pavilion@West Kowloon Cultural District

Contatti: Michelle FOK

michelle.fok@mansumpr.com

