Farmacia Lourdes, «la salute oltre il banco»

Prevenzione, informazione ed educazione alla salute sono i pilastri dell'attività della Farmacia Lourdes di Rende, alle porte di Cosenza, guidata dalle dott.sse Francesca Jorio, Viviana Bartella e Maria Carmela Baffi



Cosenza, 28 giugno 2024 – Prevenzione, informazione ed educazione alla salute: sono questi i pilastri della Farmacia Lourdes di Rende, alle porte di Cosenza, giovane realtà farmaceutica che è diventata un vero e proprio presidio sanitario sul territorio. Una farmacia per tanti servizi: elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio in convenzione con SSN, analisi del sangue, della pelle, dei capelli: sono tante le prestazioni di telemedicina offerte come sottolinea la dott.ssa Viviana Bartella, titolare della farmacia insieme alla dott.ssa Francesca Jorio e Maria Carmela Baffi: «La farmacia oggi deve essere un vero e proprio centro di servizi per la salute dei cittadini, con figure professionali altamente specializzate. Al centro del nostro lavoro mettiamo la persona, con tutte le sue esigenze con un occhio di riguardo alla diagnosi precoce e, quindi, alla prevenzione. La nostra filosofia è racchiusa nel nostro motto “la salute oltre il banco” perché il banco deve essere un ponte che avvicina il farmacista al paziente, con il quale si viene a creare un rapporto confidenziale e duraturo tra professionista-paziente». Promozione della salute, prevenzione, informazione farmacologica e ascolto sono quindi i concetti fondanti del nuovo ruolo del farmacista per il territorio: «Pensare che il farmacista sia solo un professionista che distribuisce medicine è estremamente riduttivo – prosegue Bartella -. Chi lavora in farmacia offre consigli, scioglie dubbi, segue l’andamento delle cure dei pazienti e fornisce una serie di servizi per la salute e il benessere. Per il nostro staff è importante fare informazione e sensibilizzare l’utenza su alimentazione, stile di vita, attività fisica». Una consulenza a 360 gradi che poggia sull’esperienza e sulla specializzazione dello staff, a cominciare dalla fitoterapia, omeopatia e dermocosmesi. «Il reparto cosmetico della farmacia studia la cute, la sua integrità, le sue specificità e i trattamenti adatti per soddisfare i bisogni cutanei – conferma Bartella -. Selezioniamo cosmetici e prodotti di bellezza sicuri seguendo protocolli e fornendo una consulenza specifica e personalizzata in base alla pelle e alle esigenze dell’utenza».



