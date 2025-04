Farmacie online e sostenibilità: ne abbiamo parlato con Francesco Zaccariello

(Adnkronos) – Negli ultimi anni, l’e-commerce farmaceutico ha registrato una crescita impetuosa, favorita dalla pandemia e consolidata da un cambiamento profondo e duraturo nei comportamenti dei consumatori. Ma nel 2025, il settore si trova davanti a un bivio cruciale: continuare a crescere a ogni costo oppure costruire un modello davvero sostenibile. “La crescita c’è, ed è evidente. I volumi aumentano e il consumatore è sempre più digitale. Tuttavia, non è sufficiente: il vero tema oggi è la profittabilità. Per troppo tempo il nostro settore ha inseguito la quota di mercato, spesso a discapito della sostenibilità economica. Prezzi stracciati, spedizioni gratuite, acquisizione clienti costosissima, molte aziende stanno bruciando liquidità. Oggi la domanda non è “quanto cresci?”, racconta Francesco Zaccariello, CEO di Atida eFarma. Che parla anche di strategia ben definita: creare valore, non solo volume. “Abbiamo ottimizzato la supply chain, investito in tecnologia proprietaria e lavorato intensamente sulla fidelizzazione — che per noi rappresenta il vero asset strategico. Puntiamo su clienti che ritornano, non su acquisti impulsivi. Inoltre, abbiamo scelto di non partecipare alla guerra dei prezzi a tutti i costi. Il nostro obiettivo non è diventare un discount della salute, ma un punto di riferimento per un acquisto consapevole, sicuro e personalizzato”, continua il CEO. Ma esistono anche problemi per un e-commerce farmaceutico in Italia. Il Ceo di Atida eFarma tuona: “Il primo è la compressione dei margini, acuita dalla crescente competitività, anche da parte dei colossi tech. Il secondo è l’aumento dei costi logistici: la rapidità nelle consegne è ormai data per scontata, ma ha un prezzo alto per le aziende. Il terzo è la dipendenza dai marketplace, che spesso cannibalizzano il brand senza restituire fedeltà del cliente. Chi non possiede una propria piattaforma e una strategia digitale solida, è destinato a soffrire”. Sguardo al futuro dell’e-commerce farmaceutico in Italia con un mercato più maturo e selettivo, in cui non ci sarà spazio per tutti. I modelli ibridi — capaci di integrare il canale fisico con quello digitale, il servizio con la relazione, i dati con la logistica — saranno i veri vincitori. “Atida eFarma ha già intrapreso questa strada: stiamo costruendo una piattaforma solida, sostenibile e flessibile. Perché nel digitale, come nella salute, vince chi sa durare, non chi corre più veloce”, continua. —

