Federico Pregheffi lancia EIGHTERS: il fondo a Ibiza per il trading automatizzato

(Adnkronos) – Ibiza, 22/10/2024 – Nel panorama sempre più competitivo del settore finanziario, emerge una nuova realtà innovativa che unisce tecnologia all’avanguardia e investimenti strategici. Si tratta di EIGHTERS, un fondo di investimento da quasi 100 milioni di euro fondato a Ibiza da Federico Pregheffi, imprenditore di successo e titolare della Don forex srls, azienda specializzata nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale per il trading automatico. Questo progetto rappresenta un punto di svolta non solo per il mondo degli investimenti, ma anche per la trasformazione digitale del settore finanziario, che sta vedendo un cambiamento radicale grazie all’introduzione di tecnologie di automazione avanzata. Federico Pregheffi ha costruito la sua carriera come imprenditore nel settore del trading, accumulando esperienza e competenze nel mondo degli investimenti automatizzati. La sua azienda, Wolfseller LLC, ha sviluppato nel corso degli anni sistemi di intelligenza artificiale capaci di analizzare il mercato e di eseguire operazioni di trading senza l’intervento umano, riducendo significativamente il margine di errore e massimizzando i profitti. Il fondo EIGHTERS nasce da una visione precisa: utilizzare queste tecnologie per creare un fondo di investimento in grado di far lavorare i capitali in maniera totalmente automatica, sfruttando l’intelligenza artificiale per gestire le operazioni di trading. “Il nostro obiettivo principale per il 2024 è stato la creazione di un fondo di investimento che rappresentasse l’eccellenza nella gestione automatizzata del denaro”, spiega Pregheffi. “Siamo riusciti a raccogliere quasi 100 milioni di euro, provenienti principalmente da imprenditori locali di Ibiza che hanno creduto nella nostra visione e nelle potenzialità dei nostri sistemi di AI.” La peculiarità del fondo EIGHTERS è l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sviluppati internamente da Wolfseller LLC. Questi sistemi sono in grado di analizzare una grande quantità di dati in tempo reale, prevedendo le fluttuazioni di mercato con una precisione molto elevata. In pratica, l’intelligenza artificiale prende decisioni di investimento basate su complessi algoritmi che valutano le tendenze del mercato, i rischi e le opportunità, tutto in tempo reale e senza l’emotività tipica degli investitori umani. “Il trading automatizzato è il futuro del settore finanziario”, afferma Pregheffi. “Non si tratta solo di rendere il processo più efficiente, ma anche di minimizzare gli errori umani e sfruttare il potere dei big data. Le nostre tecnologie non solo eseguono operazioni di trading, ma imparano costantemente dai dati raccolti, migliorando così le loro performance nel tempo.” Il successo iniziale di EIGHTERS non è che l’inizio. Pregheffi ha già in mente piani ambiziosi per il 2025: “Puntiamo a raggiungere i 250 milioni di euro di capitale gestito entro l’anno prossimo. Vogliamo continuare a crescere e attirare investitori da tutto il mondo, non solo da Ibiza. Crediamo fortemente che la nostra tecnologia possa fare la differenza per chiunque desideri investire in maniera sicura e automatizzata.” Tra gli obiettivi principali c’è anche l’intenzione di aprire la strada alla collaborazione con istituti bancari. “Il prossimo passo è consentire alle banche di operare con i nostri sistemi di intelligenza artificiale”, afferma Pregheffi. “Vogliamo che le banche possano integrare le nostre soluzioni nei loro processi, offrendo ai clienti finali un servizio di gestione del denaro ancora più efficiente e performante.” Ibiza, nota per essere un’isola turistica e cosmopolita, può sembrare una scelta inusuale per la creazione di un fondo di investimento di queste dimensioni. Tuttavia, Federico Pregheffi ha scelto questo luogo per una serie di ragioni strategiche. “Ibiza è un hub di imprenditori e investitori internazionali”, spiega. “È un luogo che attrae persone di grande visione, che vogliono innovare e guardare al futuro. Il nostro fondo è nato qui perché abbiamo trovato un terreno fertile per le nostre idee, grazie a una comunità di imprenditori aperti alle nuove tecnologie e disposti a investire in soluzioni innovative.” Il lancio del fondo EIGHTERS rappresenta un passo importante nel settore del trading automatizzato e degli investimenti gestiti tramite intelligenza artificiale. Federico Pregheffi, con la sua azienda Wolfseller LLC, sta dimostrando come la tecnologia possa essere messa al servizio degli investitori per creare valore in modo innovativo ed efficiente. Con ambiziosi obiettivi per il futuro e una solida base di investitori, il progetto EIGHTERS è destinato a crescere, consolidando la sua presenza non solo an Ibiza, ma anche nel panorama finanziario internazionale. Federico Pregheffi

