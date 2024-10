Festival Nazionale dell’Economia Civile, via alla 6ª edizione. Abodi: «Diamo ai giovani la possibilità di una prospettiva futura diversa»

(Adnkronos) – Si è aperta a Firenze la 6ª edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile, in programma fino a domenica 6 ottobre. Anche quest’anno, come accaduto nella passata edizione, il FNEC ha preso il via dalla sede di Novoli dell’Università degli Studi di Firenze. Firenze, 3 ottobre 2024.La Rettrice Alessandra Petrucci, in apertura dei lavori, ha dichiarato: «Il FNEC non tradisce la propria origine e il suo significato e mantiene il carattere di manifestazione popolare, coinvolgendo la società nella sua interezza. Ma mantiene anche profilo di festa, in cui il momento di discussione è associato al momento di vitalità, proponendo scenari di collaborazione volti a rinforzare il welfare sociale». Alla prima giornata del FNEC ha preso parte anche Andrea Abodi (Ministro per lo sport e i giovani): «In un processo evolutivo ai giovani deve essere riservata l’offerta di opportunità, la possibilità di vedere il futuro da una prospettiva diversa. Il servizio civile è una straordinaria occasione di partecipazione sociale attiva. Avendo, però, subito un naturale e lieve calo delle adesioni, io e altri colleghi di Governo abbiamo cercato di capire come declinarlo in altre modalità più innovative ed affascinanti. Stiamo ora aggiungendo la certificazione delle competenze, in modo tale da garantire un riconoscimento, da parte della pubblica amministrazione, per il servizio svolto». Il Festival Nazionale dell’Economia Civile è promosso da Federcasse (l’Associazione Nazionale delle Banche di Credito Cooperativo, Casse Rurali, Casse Raiffeisen) e da Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti), con il contributo di Fondosviluppo, Assimoco, Assicooper, Coopersystem, Federazione Toscana delle BCC, Frecciarossa e la collaborazione della SEC (Scuola di Economia Civile) e di MUS.E. Ufficio Stampa Festival Nazionale dell’Economia Civile Stefano Testini 3356138145 Matteo Spinelli 3347661138

